Golea Pachuca a Pumas y amarga debut de Esteban Solari

Los Tuzos vencieron 3-0 como visitantes con doblete de Salomón Rondón y un gol de Elías Montiel

CIUDAD DE MÉXICO.- Pumas, actual subcampeón, tuvo un amargo debut en el campeonato al ser goleado 3-0 ante Pachuca frente a su afición el sábado, en la acción de la primera jornada del torneo Apertura de la Liga MX.

Elías Montiel (minuto 21) y Salomón Rondón (32’ y 80’) anotaron los goles de la victoria para los Tuzos, que iniciaron con el pie derecho la gestión del entrenador Benjamín Mora.

Los universitarios, finalistas del pasado Clausura 2026, iniciaron la era de Esteban Solari, quien dejó precisamente al Pachuca para asumir el banquillo vacante tras la salida de Efraín Juárez al término del torneo anterior.

Con este resultado, los Tuzos se unen al campeón Cruz Azul, Necaxa, Tijuana y Atlas en la lista de equipos que han saldado con triunfo sus primeros compromisos del nuevo certamen.

El conjunto de la UNAM no solo estrenó director técnico; en la cancha también debutó con la camiseta auriazul el extremo Sebastián Córdova, quien llegó procedente de los Diablos Rojos y cuenta con pasado americanista.

Pachuca tomó el control absoluto del encuentro tras una primera media hora contundente que capitalizó con anotaciones. Primero, Montiel aprovechó un error en la salida local para sacar un disparo raso y lejano que batió al guardameta costarricense Keylor Navas.

El venezolano Salomón Rondón amplió la ventaja con un soberbio remate de cabeza cruzado tras un centro preciso de Oussama Idrissi.

La frustración llegó para el conjunto auriazul cuando el árbitro Vicente Jassiel Reynoso, tras revisar el video por indicación del VAR, revocó la decisión de un penal por una mano de Álvaro Angulo, la cual estuvo precedida por un rebote en su rostro, en el descuento previo al descanso.

Rondón celebró su doblete después de mandar un segundo cabezazo a las redes tras un gran centro de Montiel, acción que fue validada desde el VAR luego de que el juez de línea marcara una posición adelantada inexistente.

Por parte de Pumas, el seleccionado mexicano Guillermo Martínez, mundialista bajo las órdenes de Javier Aguirre, ingresó de cambio durante el complemento en sustitución de Córdova, quien se retiró entre abucheos de un sector de la afición.

La actividad de la primera jornada concluirá más tarde con los encuentros Chivas vs. Toluca, Santos vs. Monterrey y América vs. Querétaro.