El neozelandés Ryan Fox gana el Abierto Británico

El neozelandés Ryan Fox posa con la Jarra de Plata tras ganar el Abierto Británico en Royal Birkdale el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/David Goldman)

El neozelandés Ryan Fox posa con la Jarra de Plata tras ganar el Abierto Británico en Royal Birkdale el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/David Goldman)

SOUTHPORT, Inglaterra (AP) — El neozelandés Ryan Fox sobrevivió a un recorrido salvaje por los últimos nueve hoyos de Royal Birkdale y embocó el putt más importante de su vida el domingo, un birdie de 12 pies en el hoyo final para ganar el Abierto Británico y conseguir su primer título en un major.

Cuatro jugadores compartieron el liderato en algún momento el domingo. Cameron Young estuvo en la cima de la clasificación durante dos horas sin pegar un golpe porque terminó su asombrosa vuelta de 64, 6 bajo par, cuando los líderes estaban en los primeros nueve hoyos .

Fox nunca perdió la esperanza, incluso después de un par de bogeys en los últimos nueve hoyos, y el hijo de 39 años de un jugador de los All Blacks de rugby cumplió cuando más importaba. Hizo birdie en el 16 para empatar con Young en el liderato, y luego hizo birdie en el hoyo más difícil para convertirse en el tercer kiwi en ganar un major.

Fox cerró con 68 golpes, 2 bajo par, y alzó ambos brazos. Momentos después estaba al teléfono con su familia y se le escuchó decir: “Me pidieron que llevara un trofeo a casa, y lo estoy haciendo, ¿no?”

Su nombre irá en la base de esa reluciente jarra de clarete, junto al del neozelandés Bob Charles de 1963.

Su momento brillante le trajo más decepción a Young. El estadounidense también terminó a un golpe del campeón en el Abierto Británico en St. Andrews hace cuatro años, y tenía la ventaja un domingo en los primeros nueve hoyos del Masters hasta que Rory McIlroy lo superó.

“Lo di todo lo que tenía de principio a fin”, dijo Young cuando terminó. Estaba en el campo de prácticas cuando escuchó el rugido por Fox. Young declinó entrevistas cuando todo terminó.

Sam Burns, el líder tras 54 hoyos, que no tenía planeado disputar el Abierto Británico hasta que su esposa dio a luz a su hija antes de lo previsto, dejó escapar una ventaja de dos golpes y no hizo birdie en los últimos 12 hoyos para terminar a dos golpes del campeón.

El campeón defensor Scottie Scheffler de algún modo logró mantenerse en la pelea hasta el final, con dos malos rebotes que le costaron impulso, y luego un gran golpe de suerte para un birdie de lo más improbable, pero sin lograr birdie en el 18. Cerró con 67 y compartió el cuarto lugar con la estrella local Tommy Fleetwood, que se rezagó temprano pero emocionó a los miles agolpados a lo largo de las dunas con un cierre de birdie-birdie para un 68.

Sorprendentemente ausente de todo el drama estuvo Bryson DeChambeau. Perdió una bola e hizo triple bogey en el hoyo 11 y no tuvo un birdie hasta que ya estaba muy fuera de la contienda. La penalización de dos golpes que recibió el viernes por mejorar la trayectoria de su swing no fue un tema al final. DeChambeau firmó 72 y empató en el 14º puesto.

Fox ganó por décima vez en el mundo, siendo su mayor título antes del domingo el del BMW PGA Championship en 2023. Es el campeón debutante de un major de mayor edad desde que Henrik Stenson tenía 40 años en Royal Troon hace 10 años.

Fox terminó con 270 golpes, 10 bajo par, tomó la jarra y escuchó esas palabras mágicas cuando fue presentado como el “Champion Golfer of the Year”.

“No estoy del todo seguro de cómo metí ese putt en el 18. Miren, es un sueño hecho realidad”, dijo Fox. “Ver ese trofeo ahora, es la primera vez que lo veo de cerca. Así que es bastante increíble”.

Si Woo Kim emergió como líder rumbo a los últimos nueve hoyos hasta que hizo bogeys en los hoyos 11 y 12, y salió definitivamente de la contienda con un par de bogeys tardíos que se sumaron a un 40 en los últimos nueve hoyos para 72.

Y luego estaba Young, en lo alto de la clasificación, con el viento ganando fuerza y el desafío de igualarlo pareciendo más duro hoyo tras hoyo.

Fox quedó dos golpes detrás del score de Young cuando falló un putt de par de 6 pies en el 11.

Dejó su tiro de aproximación a 12 pies en el 13 para birdie, y luego pegó un magnífico pitch a 3 pies para birdie en el par 5 del 14 para empatar con Young.

Pero sus esperanzas dieron un giro desagradable en el par 5 del 15 cuando su golpe de salida rebotó en el costado de un bunker y quedó junto al borde, sin postura ni tiro. Con inteligencia jugó lejos de la bandera del fondo hacia el fairway, chipeó desde 45 yardas a 6 pies e hizo bogey.

Fue tan grande como cualquier golpe que pegó hasta el último.

Respondió con otro golpe decisivo a 10 pies para birdie en el 16 para volver a empatar con Young, y justo cuando parecía que el Abierto se encaminaba a su primer desempate en 11 años, Fox sacó un golpe ganador.