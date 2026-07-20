Refuerza Aston Villa su mediocampo con el brasileño João Gomes

El club inglés continúa reestructurando su plantilla tras importantes ventas y movimientos durante el mercado de fichajes

ARCHIVO - Foto del 3 de marzo del 2026, Joao Gomes del Wolverhampton le quita el balón a Mohamed Salah del Liverpool durante un encuentro de la Liga Premier. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo)

ARCHIVO - Foto del 3 de marzo del 2026, Joao Gomes del Wolverhampton le quita el balón a Mohamed Salah del Liverpool durante un encuentro de la Liga Premier. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo)

BIRMINGHAM, Inglaterra.- Aston Villa fichó al mediocampista brasileño João Gomes el lunes, invirtiendo parte del dinero que el campeón de la Liga Europa está a punto de recibir por la venta récord británica de Morgan Rogers al Chelsea.

Villa no reveló la cifra del traspaso que pagó al recién descendido Wolverhampton por Gomes, de 25 años, que según reportes fue de 35 millones de libras (47 millones de dólares).

Gomes llega días después del fichaje récord del club Johan Manzambi, que costó más de 50 millones de libras (67 millones de dólares) procedente del Freiburg tras un Mundial estelar con Suiza.

Gomes ha jugado 10 veces con Brasil, aunque no con el actual entrenador Carlo Ancelotti. Su última aparición fue un partido de eliminatorias mundialistas en marzo del año pasado que Argentina ganó 4-1.

También el lunes, Rogers ya estaba en el Chelsea completando un traspaso de 117 millones de libras (157,4 millones de dólares) tras regresar del Mundial con Inglaterra.

El entrenador de Villa, Unai Emery, conducirá a su equipo en las campañas de la Liga Premier y la Liga de Campeones con cambios importantes en el mediocampo.

Youri Tielemans se marchó para incorporarse al Manchester United, en un traspaso que, según reportes, fue de 35 millones de libras (47 millones de dólares), y su compañero de selección belga Amadou Onana estará fuera durante meses tras romperse el ligamento cruzado anterior en el Mundial, en una victoria 4-1 sobre Estados Unidos.

Las ganancias de Villa, respaldado por Estados Unidos, en sus operaciones de traspasos ayudarán a cumplir las normas de supervisión financiera tras dos años consecutivos en los que fue multado por la UEFA.

La UEFA impuso sanciones financieras de 7,5 millones de euros (8,6 millones de dólares) el mes pasado y de 11 millones de euros (12,6 millones de dólares) hace un año.

Villa debió haber ganado alrededor de 40 millones de euros (45,7 millones de dólares) en premios de la UEFA por su título de la Liga Europa y puede aspirar a duplicar esa cifra con los partidos de la Liga de Campeones que comienzan en septiembre.

El club también perderá ingresos la próxima temporada al cerrar un fondo de Villa Park durante las obras de construcción que elevarán la capacidad por encima de 50.000 antes de albergar partidos del Campeonato Europeo de 2028.