Disminuye creciente del río Bravo sin afectar a la población

Nuevo Laredo, Tam.— La creciente extraordinaria del río Bravo comenzó a descender en Nuevo Laredo sin dejar afectaciones a la población ni daños en infraestructura, luego de que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantuvieron un operativo permanente de vigilancia y prevención durante el fin de semana, cuando el caudal alcanzó su punto máximo y arrastró decenas de boyas, palizada y sedimentos a lo largo del cauce.

El director de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, Humberto Fernández Díez de Pinos, informó que el segundo pico de la creciente, que inicialmente se estimaba en 6.8 metros, finalmente alcanzó 5.7 metros la tarde del domingo. Explicó que el nivel descendió rápidamente debido a la velocidad de la corriente, ubicándose la mañana de este lunes entre 2.25 y 2.50 metros, de acuerdo con los reportes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin que se presentaran situaciones que pusieran en riesgo a los habitantes.

Uno de los principales incidentes derivados de la creciente fue el desplazamiento de boyas fronterizas. Fernández Díez de Pinos detalló que por los puentes internacionales I y II cruzaron varias estructuras flotantes que quedaron ancladas del lado de Laredo, Texas. En el Puente del Comercio Mundial se acumularon 64 piezas que impactaron la estructura, por lo que se determinó suspender temporalmente las operaciones mientras personal especializado realizaba su retiro.

Durante ese periodo, el tránsito de carga fue desviado al Puente Colombia y, una vez concluidos los trabajos, el cruce internacional reanudó sus operaciones normales, registrando únicamente una interrupción adicional de 17 minutos para retirar una última ristra de boyas.

Como parte de las acciones preventivas, Protección Civil sostuvo reuniones con brigadistas comunitarios de las colonias El Remolino y Claudette, consideradas entre las zonas de mayor vulnerabilidad, además de mantener listos los refugios temporales para una eventual evacuación. El Consejo Municipal de Protección Civil permaneció en sesión permanente con la participación de autoridades federales, estatales y municipales para dar seguimiento al comportamiento del río y coordinar la respuesta institucional.

Por su parte, el titular de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Nuevo Laredo, Ramón Mesa Aguilar, explicó que la creciente arrastró una importante cantidad de basura, troncos, sedimentos y palizada, además de incrementar la turbidez del agua del río Bravo.

Indicó que se recomendó a rancheros, ejidatarios y a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) retirar de manera preventiva los equipos de bombeo ubicados en las márgenes del afluente para evitar daños, al tiempo que se exhortó a la población a mantenerse alejada de parques, áreas recreativas y de las riberas mientras persistan las fuertes corrientes.

La COMAPA informó que el aumento en la turbidez del río afectó temporalmente la operación de las plantas potabilizadoras, provocando variaciones en el suministro de agua potable en algunos sectores de la ciudad. El organismo precisó que el proceso de potabilización y el bombeo se restablecerán de manera gradual conforme mejoren las condiciones del cauce.

Asimismo, la CILA prevé que el río continúe descendiendo y recupere sus niveles normales durante este martes, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no ingresar ni permanecer cerca del río Bravo hasta que desaparezcan por completo las condiciones de riesgo.