Mantendrá DIF Nuevo Laredo servicios en vacaciones

Con el compromiso de garantizar la atención a la población que más lo necesita

Las actividades administrativas y la atención al público en las oficinas centrales se reanudarán el lunes 3 de agosto de 2026, en su horario habitual. [Agencias]

Las actividades administrativas y la atención al público en las oficinas centrales se reanudarán el lunes 3 de agosto de 2026, en su horario habitual. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de garantizar la atención a la población que más lo necesita, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo Laredo informa que, durante el periodo vacacional del Gobierno Municipal, continuará brindando los servicios esenciales a través de sus áreas de atención permanente, mientras que las oficinas administrativas suspenderán labores de manera temporal.

A partir del 20 de julio de 2026, las oficinas centrales del Sistema DIF permanecerán cerradas al público como parte del periodo vacacional oficial. Sin embargo, la operatividad de los servicios prioritarios no se detendrá, por lo que las áreas de atención permanente continuarán trabajando con normalidad.

Durante este periodo permanecerán en funcionamiento el Centro de Radiología e Imagen DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Asilo “Vida y Esperanza”, el Centro de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF), el Velatorio “La Fe”, el Albergue “Semillas de Amor”, la Casa Hogar “Mi Casa DIF”, , garantizando la atención y protección de los sectores más vulnerables de la población.

El Sistema DIF destacó que esta medida busca brindar descanso al personal administrativo sin afectar la prestación de los servicios indispensables para las familias neolaredenses, manteniendo la atención en aquellas áreas que, por la naturaleza de sus funciones, operan de manera permanente.

Las actividades administrativas y la atención al público en las oficinas centrales se reanudarán el lunes 3 de agosto de 2026, en su horario habitual.

El Sistema DIF Nuevo Laredo agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las familias, asegurando la continuidad de los servicios esenciales durante este periodo vacacional.