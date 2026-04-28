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Un éxito el festejo del tercer aniversario del Kri Kri Trampoline Park

Hubo actividades para niñas y niños, y también para los papás

Imágenes del gran festejo en el Kri Kri de Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de la celebración de su tercer aniversario y del Día del Niño, se llevó a cabo con gran éxito la Carrera Infantil y de Inclusión por parte de Kri Kri Trampoline Park, así lo dio a conocer Ana Laura Lara Martínez, fundadora del mencionado parque de diversiones, quien destacó la positiva respuesta de las familias que acudieron a disfrutar del evento.

La carrera estuvo marcada por un ambiente de alegría, convivencia y entusiasmo, donde niñas y niños fueron los protagonistas de esta celebración especial.

“Estamos muy contentos y felices porque fue todo un éxito, gracias a todos por apoyarnos”, resaltó Lara Martínez durante el evento deportivo realizado en la mañana del pasado domingo.

Por la tarde se realizó el evento del Día del Niño y por la noche se efectuó un show especial para los papás.

Se desarrollaron diversas actividades dirigidas al público infantil, incluyendo shows, dinámicas y presentaciones pensadas para el entretenimiento de los menores.

La organizadora resaltó que el evento superó las expectativas, logrando reunir a numerosas familias que se sumaron a esta festividad dedicada a la niñez neolaredense.

Ana Laura Lara Martínez agradeció el respaldo de la comunidad, subrayando que este tipo de eventos buscan fortalecer la convivencia familiar y consolidar espacios recreativos que aporten al bienestar de la niñez, reiterando la invitación a continuar participando en futuras actividades.

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