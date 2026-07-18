Supervisa Carmen Lilia Canturosas creciente del río Bravo

Carmen Lilia Canturosas, encabezó un recorrido estratégico de supervisión por las riberas del río Bravo junto al Director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Díez de Pinos. [Agencias]

Carmen Lilia Canturosas, encabezó un recorrido estratégico de supervisión por las riberas del río Bravo junto al Director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Díez de Pinos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme objetivo de salvaguardar la integridad de las familias neolaredenses, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, encabezó un recorrido estratégico de supervisión por las riberas del río Bravo junto al Director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Díez de Pinos.

Ante el incremento en el caudal del río, el Gobierno Municipal activó de manera inmediata el Consejo Municipal de Protección Civil para coordinar las acciones de prevención y monitoreo en las zonas de mayor riesgo, garantizando una respuesta oportuna y organizada ante el fenómeno hidrológico.

“Nuestra máxima prioridad es y será siempre la seguridad de cada uno de ustedes; por ello, estamos en territorio, supervisando minuto a minuto la evolución de esta creciente para actuar con la firmeza y la prontitud que Nuevo Laredo merece”, afirmó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas durante la inspección.

Como parte de las acciones de mitigación, las autoridades informaron que el nivel actual del río se encuentra en 3.30 metros y, de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la CILA, se pronostica que el pico máximo de la creciente alcance los 6.80 metros este domingo 19 de julio alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Ante este panorama, se determinó el cierre total y el acordonamiento preventivo de las áreas recreativas de las Palapas del CITEV y el Patinadero, espacios que ya registran el ingreso de agua y donde queda estrictamente prohibido el acceso peatonal.

De igual forma, la administración municipal desplegará un operativo vial preventivo que contempla el cierre a la circulación en la avenida 15 de Junio y su incorporación al bulevar Colosio durante la tarde-noche, evitando así que los automovilistas transiten por las zonas bajas inundables.

De manera paralela, brigadas de Protección Civil ya han visitado colonias vulnerables como El Remolino y Claudette para notificar a los habitantes y poner a su disposición los albergues municipales en caso de ser necesaria una evacuación.

“Este es un gobierno responsable, un gobierno de resultados que no descansa y que se mantiene al pendiente del bienestar de su ciudadanía. Tengan la plena certeza de que contamos con la capacidad técnica, la coordinación institucional y la determinación para proteger a nuestra gente y mantener a salvo a nuestra ciudad ante cualquier contingencia”, afirmó.

En el ámbito de la seguridad y el orden fronterizo, Canturosas destacó la estrecha colaboración binacional y los canales de comunicación abiertos con las autoridades de Estados Unidos tras el reporte de varias boyas arrastradas por la corriente en la zona de Colombia.

Aunque se precisó que dichos artefactos aún no ingresan a territorio neolaredense, el Gobierno Municipal enfatizó que los equipos de rescate acuático se encuentran en total alerta y listos para intervenir de manera inmediata, garantizando que estas estructuras no obstruyan los pilares de los puentes internacionales ni generen afectaciones al libre cauce del río.

Finalmente, el Gobierno de Nuevo Laredo hace un llamado enérgico a la población a actuar con prudencia, evitar acercarse a las márgenes del río por curiosidad y mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de la administración y de Protección Civil y Bomberos NLD, evitando la difusión de rumores o información falsa.