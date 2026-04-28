Vinculan a proceso a hombre por trata y explotación sexual tras deportación

Imputado fue entregado en frontera y enfrenta prisión preventiva por delitos cometidos en México y Estados Unidos

El imputado habría sometido a una víctima a explotación sexual en diversas entidades del país. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El imputado habría sometido a una víctima a explotación sexual en diversas entidades del país. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de trata de personas y explotación sexual agravadas, luego de ser deportado a México y entregado a autoridades federales en el Puente Internacional Lincoln-Juárez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el imputado, identificado como José Luis “N”, fue recibido por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), con el acompañamiento de personal de Interpol México, tras su entrega derivada de la coordinación con la oficina de enlace de Homeland Security Investigations (HSI) en la Embajada de Estados Unidos en México.

De acuerdo con las investigaciones, desde 2017 y hasta julio de 2024, el imputado habría sometido a una víctima a explotación sexual en diversas entidades del país, entre ellas Guerrero, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Baja California y Oaxaca, así como en Houston, Texas, en Estados Unidos. Durante ese periodo, presuntamente obtuvo beneficios económicos derivados de dichas actividades.

La indagatoria también establece que el individuo habría ejercido violencia física contra la víctima y emitido amenazas relacionadas con sus hijos, como parte de los mecanismos de control.

Tras reunir los elementos de prueba, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada mediante la deportación controlada del imputado, resultado de la colaboración bilateral entre México y Estados Unidos.

En audiencia inicial, el juez de control determinó la vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Conforme al marco legal vigente, al imputado se le presume inocente mientras no se emita una sentencia condenatoria por la autoridad judicial competente.