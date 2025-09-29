Fortalece Gobierno Municipal el deporte con Clínica de Iniciación al Futbol Americano

Entre los invitados estuvo Ramiro Pruneda, exjugador de la NFL con Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo vivió un fin de semana de preparación y adrenalina deportiva con la realización de la Clínica de Iniciación al Fútbol Americano, un evento que reunió a jóvenes y familias en torno a la disciplina, la inspiración y el aprendizaje, consolidando así el compromiso del Gobierno Municipal con el impulso al deporte y la formación de nuevas generaciones.

Gracias a la visión de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, este proyecto abrió las puertas al futuro del fútbol americano en la ciudad, brindando a niñas, niños y jóvenes la oportunidad de entrenar y aprender de figuras destacadas de este deporte, quienes compartieron no solo su experiencia profesional, sino también su pasión, valores y calidad humana.

Entre los invitados estuvieron: Ramiro Pruneda, exjugador de la NFL con Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers; Juan Miguel Alamillo, orgullo de Nuevo Laredo y actual jugador de Osos Monterrey en la LFA; Mario Estrada, exjugador y coach de Correcaminos UAT; Sebastián Hernández, quarterback de Borregos Monterrey; Iván Barragán, línea ofensiva de Auténticos Tigres; Arturo García, exjugador de Auténticos Tigres y actual Caudillos de Chihuahua; Alejandro Romero, linebacker de Reyes de Jalisco, y Gustavo Téllez, línea defensiva de Gallos Negros de Querétaro.

Cada uno de ellos transmitió a los participantes mensajes de disciplina, constancia, liderazgo, trabajo en equipo y perseverancia, pilares fundamentales que fortalecen no solo el desempeño deportivo, sino también el desarrollo personal de quienes sueñan con alcanzar grandes metas.

Los deportistas neolaredenses, además de las clases teóricas, tuvieron la oportunidad de tener una práctica con los profesionales, donde aprendieron técnicas de ofensiva y defensiva, y otros ejercicios les ayudarán a mejorar su juego.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando programas y espacios que promuevan la práctica deportiva, fomentando estilos de vida saludables, el trabajo en equipo y el orgullo de pertenecer a una comunidad que apoya el talento local.