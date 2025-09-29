Impulsa DIF Nuevo Laredo campaña de mastografías gratuitas durante octubre

Está enfocada en mujeres a partir de los 40 años de edad

Las mastografías se llevarán a cabo en el Centro de Radiología del DIF, ubicado dentro de las instalaciones del CRI, en Jaumave #6970, colonia La Fe. [Agencias]

Las mastografías se llevarán a cabo en el Centro de Radiología del DIF, ubicado dentro de las instalaciones del CRI, en Jaumave #6970, colonia La Fe. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de reforzar la lucha contra el cáncer de mama y acercar estudios médicos de calidad a la ciudadanía, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo anunció el arranque de la campaña de mastografías gratuitas durante el mes de octubre, dirigida a mujeres en situación vulnerable.

El director general del Sistema DIF, Viviano Vázquez Macías, destacó que esta acción se realiza gracias al apoyo de la presidenta municipal y por instrucciones de la presidenta del Patronato del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, con el propósito de impulsar la prevención y detección temprana de esta enfermedad que representa una de las principales causas de mortalidad en mujeres.

“En el DIF Nuevo Laredo tenemos el compromiso de cuidar la salud de las mujeres y apoyar con estudios de detección temprana, porque sabemos que la mastografía puede salvar vidas. Durante octubre ofreceremos este servicio de manera gratuita, priorizando a quienes se encuentran en condición vulnerable”, expresó.

La campaña está enfocada en mujeres a partir de los 40 años de edad. Aquellas que tengan menos de 35 o más de 70 deberán presentar una indicación médica para acceder al estudio.

Para ser beneficiarias, es indispensable agendar previamente una cita al teléfono 867 150 40 00, en horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Antes de realizarse la mastografía, las interesadas deberán acudir al área de Trabajo Social del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), donde se aplicará un estudio socioeconómico. Para este trámite deberán presentar CURP, credencial de INE vigente y comprobante de domicilio reciente.

El día de la cita, las pacientes deberán asistir con axilas y pecho limpios, sin uso de desodorante, crema, talco, loción ni ningún otro producto en la zona a examinar.

Las mastografías se llevarán a cabo en el Centro de Radiología del DIF, ubicado dentro de las instalaciones del CRI, en Jaumave #6970, colonia La Fe.

Con esta campaña, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de brindar apoyo en materia de salud preventiva, mejorar la calidad de vida de las mujeres y continuar tocando corazones con acciones que hacen la diferencia en la comunidad.