Se suma DIF Nuevo Laredo a Semana Nacional de Vacunación

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de la Semana Nacional de Vacunación, que se lleva a cabo en todo el país del 25 de abril al 2 de mayo, la Secretaría de Salud, en coordinación con el Distrito de Salud para el Bienestar No. V y el Sistema DIF, anuncian la realización de una jornada de vacunación dirigida a la población en general.

La actividad se llevará a cabo este lunes 27 de abril en las instalaciones del Sistema DIF, ubicadas en Héroe de Nacataz 2244, fraccionamiento Ojo Caliente, de las 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde, en donde se estarán aplicando vacunas tanto a menores como a adultos, con el objetivo de completar esquemas básicos y reforzar la protección contra diversas enfermedades.

Para niñas y niños menores de 10 años, se estarán aplicando vacunas contra difteria, tosferina y tétanos; hepatitis B; hexavalente; neumococo; sarampión; hepatitis A; así como BCG (tuberculosis) y rotavirus.

En el caso de adolescentes, se contará con vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), tétanos, difteria y tosferina; sarampión y hepatitis B.

Para adultos de 20 a 59 años, se aplicarán dosis contra tétanos, difteria y tosferina; sarampión y hepatitis B. Asimismo, el personal de salud podrá acceder a vacunas contra tétanos, difteria y tosferina, sarampión y hepatitis B.

En el caso de mujeres embarazadas, se aplicarán vacunas contra tétanos, difteria y tosferina, así como contra el virus sincitial respiratorio. Para personas mayores de 60 años, se contará con la vacuna contra el neumococo.

El director general del Sistema DIF, Viviano Vázquez Macías, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en esta jornada preventiva:

“Invitamos a todas las familias a aprovechar esta jornada de vacunación, es una acción fundamental para proteger la salud de nuestras niñas, niños y de toda la población. Vacunarse es un acto de responsabilidad y de amor por nuestra comunidad”.

Finalmente, informó que el Sistema DIF y el sector salud continuarán trabajando de manera conjunta durante esta semana, instalando un módulo de vacunación en el Parque Viveros, en el marco del Festival del Día del Niño que se llevará a cabo el 30 de abril, en un horario de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Las personas que no puedan acudir durante estos días pueden conocer otros puntos de vacunación llamando al 079 o visitando la página oficial: dondemevacuno.salud.gob.mx.