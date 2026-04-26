Trámites de oficinas fiscales podrían realizarse en tiendas Oxxo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobierno del Estado analiza las posibilidades de pagos relacionados con los derechos de control vehicular, entre estos refrendos, se puedan realizar en las tiendas OXXO, los cuales serían opcionales para el contribuyente.

Es decir, así como se puede pagar recibidos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Agua Potable y Alcantarillado, telefonía móvil y demás, lo mismo se podría hacer con tres o cuatro, de los más sencillos que se pagan en las oficinas fiscales, confirmó Carlos Irán Ramírez González, titular de la Secretaría de Finanzas.

Y es que, actualmente, varios estados del país permiten realizar el pago de refrendo y tenencia vehicular en tiendas OXXO, facilitando el trámite sin necesidad de hacer filas en las oficinas fiscales, sobre todo los primeros meses de cada año.

Entre estos estados, se encuentran Nuevo León, Michoacán, Querétaro y la Ciudad de México, además de municipios específicos como Mexicali, utilizando el número de placa o formato de pago para cumplir con ese tipo de obligaciones.

Ramírez González comentó que el pago en tiendas OXXO sería opcional para los contribuyentes que, a diferencia de las oficinas fiscales donde todos los trámites son gratuitos, en ese tipo de establecimientos comerciales tiene un costo adicional de entre diez y 15 pesos.

“Como todos sabemos, al pagar un recibo de la CFE o de cualquier otro tipo como las comapas, tiene un costo adicional por el servicio de 10, 15 pesos, dependiendo del servicio que es, entonces, en ese sentido, pues sería opcional, lo estamos contemplando y que tiene que ser homologado con nuestras plataformas”, explicó.

Incluso, si hay alguna inmigración de software que se tenga que hacer, lo vamos a valorar y se vería con la Agencia de Tecnología del Gobierno del Estado para poder llevarlo a cabo.

Consideró que una opción de esa naturaleza, es de mucha utilidad facilidad y acceso para los contribuyentes, al tener las tiendas de autoservicio donde puedes realizar un pago.

La idea es comenzar con tres o cuatro, de los más sencillos, y luego ir escalando gradualmente para cumplir con todos, concluyó Ramírez González.