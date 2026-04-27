Lo que prometemos, lo cumplimos: Américo

Ciudad Victoria, Tam.- Durante la segunda emisión de la serie Obras que Transforman Tamaulipas, del programa “Diálogos con Américo”, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó el desarrollo del Puerto del Norte en Matamoros, la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo, el Puerto Interior Multimodal en Victoria y la modernización del transporte público.

La tarde de este domingo, a través de la señal de Radio Tamaulipas Multicast, el gobernador del Estado aseguró que todos estos proyectos están planeados y orientados a favorecer el desarrollo social de Tamaulipas y que todas estas acciones se traduzcan en desarrollo y bienestar para las y los tamaulipecos.

“El compromiso es que todo lo que prometemos lo cumplimos”, afirmó en respuesta a la participación de la audiencia.

Al referirse al Puerto del Norte, indicó que luego de más de 22 años, la nueva aduana marítima de Tamaulipas es ya una realidad, “es un puerto hecho y derecho; es una realidad”, expresó y reiteró que esta obra abre nuevas rutas al comercio, fortalece la conexión con mercados globales y amplía las capacidades del estado para atraer mejores inversiones y la generación de más empleos.

Sobre la Agencia Nacional de Aduanas de México, que requirió una inversión de más de 4,500 mdp, en Nuevo Laredo, Américo Villarreal expresó que la nueva sede de la ANAM es el reconocimiento a Tamaulipas como eje del comercio internacional de México, fortalece su papel en el desarrollo logístico y su capacidad operativa y coordinación para el comercio exterior.

Respecto al Puerto Interior en Ciudad Victoria, afirmó que este proyecto en un área de 1,332 hectáreas de propiedad estatal permitirá integrar al centro del estado a una nueva dinámica de crecimiento y desarrollo y posicionar a la capital como punto estratégico para la industria, abriendo la puerta a la instalación de empresas y detonar el crecimiento regional.

Para finalizar, expuso que ya se dio el primer paso para la modernización del transporte público con la presentación de las seis unidades de la ruta Conecta, las cuales son más eficientes, con mejor rendimiento, generan menos contaminación y ofrecen un transporte más digno a las y los tamaulipecos.

Agregó que esta ruta se ampliará a Reynosa y a la zona conurbada del sur, como parte del desarrollo de todo un proyecto para eficientizar la movilidad en Tampico, Madero y Altamira, “estoy seguro de que lo podemos consolidar en esta administración”, afirmó.