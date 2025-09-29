Abren CONAVI e ITAVU convocatoria de Vivienda para el Bienestar

Invitan a familias en condición de vulnerabilidad a registrarse con trámites gratuitos y módulos de atención en Matamoros, Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo

Esta iniciativa del Gobierno Federal está dirigida a quienes enfrentan condiciones de marginación o carecen de seguridad social. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Con el respaldo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y en línea con la política social que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) anunció la apertura de la convocatoria del programa Vivienda para el Bienestar, a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), mediante la cual familias tamaulipecas en situación de vulnerabilidad podrán registrarse para acceder a una vivienda digna.

El director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, explicó que esta iniciativa del Gobierno Federal está dirigida a quienes enfrentan condiciones de marginación o carecen de seguridad social, “con este programa se busca que las familias más necesitadas accedan a un hogar seguro, porque la vivienda es un derecho y también un espacio de bienestar y esperanza”, expresó.

Los módulos de registro ya se encuentran disponibles en distintos municipios de la entidad: Matamoros: Centro de Bienestar y Paz, hasta el 2 de octubre; Ciudad Victoria: Subsecretaría del Transporte Público (Cerro del Tepeyac No. 20, colonia Haciendas del Santuario, CP 87140), hasta el 2 de octubre; Reynosa: Centro de Convenciones, hasta el 2 de octubre y en Nuevo Laredo en el Edificio Federal.

Entre los principales requisitos se encuentran, el tener 18 años o más (o ser menor con dependientes económicos directos), ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos, no ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro organismo de vivienda, ni haber recibido previamente apoyo de la CONAVI.

El registro es gratuito y debe realizarse de manera presencial en los módulos oficiales. Para más información, la ciudadanía puede consultar el portal www.portalciudadano.conavi.gob.mx, comunicarse vía WhatsApp al “Conavi te Atiende” (55 3641 2171), escribir al correo atencionciudadana@conavi.gob.mx o llamar al teléfono 55 9138 9991, opción 1.

Treviño Cantú dejó en claro que la CONAVI no cuenta con gestores ni intermediarios. En caso de detectar irregularidades, los reportes pueden realizarse al WhatsApp “Conavi Denuncia” (55 8563 4924) o a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno SIDEC en sidec.buengobierno.gob.mx.

Indicó que con estas acciones, Tamaulipas reafirma su compromiso con el bienestar social y con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, que coloca a las familias en el centro de la transformación.