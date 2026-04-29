El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.60
EN VIVO

Se reúne Américo con nuevo titular de Aduanas

Impulsa proyectos estratégicos en Tamaulipas

Villarreal Anaya presentó al nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, los proyectos estratégicos de Tamaulipas. [Agencias]
Agencias

Ciudad de México.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó al nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, los proyectos estratégicos como el Puerto Interior de Tamaulipas y la Administración Portuaria Integral de Matamoros, que siguen avanzando de la mano del Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, para generar desarrollo y bienestar para las y los tamaulipecos.

Durante una reunión de trabajo, este martes, el gobernador del estado puso de manifiesto la importancia y trascendencia de la contribución de Tamaulipas, que destaca como el estado con mayor flujo comercial entre México y Estados Unidos, a través de los 19 cruces internacionales a lo largo de la frontera norte.

Respecto al Puerto del Norte de Matamoros, el mandatario tamaulipeco expuso el Proyecto Integral de la Aduana de la API Matamoros, incluyendo la exposición ejecutiva del diseño de la sección aduanera (edificio de aduana y ruta fiscal), vialidades, capacidad y flujo de carga, así como tipos de carga a operar e ingresos proyectados.

En este encuentro acompañaron al gobernador Gustavo Guzmán Fernández, titular de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas; Anabel Flores Garza, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía del Estado y, Earl Tuexi Amaro, secretario técnico de la Oficina del Gobernador.

Evalúa MLS reubicar a Vancouver Whitecaps ante crisis financiera y operativa
Enfrentarán hermanas de Diego Maradona juicio por presunta defraudación de marcas

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.