Tractocamión se sale de la carretera en el kilómetro 156; chofer resulta ileso

Paramédicos de “Bomberos de Rescate” acudieron al lugar para brindar atención al conductor del camión

El vehículo fue remolcado al corralón para el peritaje correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró en el kilómetro 156 de la Carretera Nacional, cuando un tractocamión de la marca International salió de la carpeta asfáltica tras perder el control.

El percance generó la movilización de cuerpos de auxilio, ya que se reportó que la unidad de carga se encontraba fuera de la vía, sin obstruir el tránsito en la zona.

Paramédicos de “Bomberos de Rescate” acudieron al lugar para brindar atención al conductor del camión. Tras una revisión médica confirmaron que se encontraba ileso, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras arribaron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

De acuerdo con el informe preliminar, el conductor habría perdido el control de la pesada unidad, lo que provocó que se saliera de la carpeta asfáltica, sin que se registraran daños a terceros.

Finalmente, el tracto camión fue remolcado y trasladado al corralón oficial, mientras se deslindan responsabilidades y se determina la causa exacta del accidente.