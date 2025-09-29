FIFA quita triunfo a Sudáfrica por alineación indebida en eliminatorias mundialistas

La sanción 3-0 ante Lesoto deja a Benín como líder del grupo y reaviva las esperanzas de Nigeria rumbo a la Copa del Mundo 2026

El sudafricano Relebohile Mofokeng (izquierda) pugna un balón con el lesotense Lehlohonolo Matsau en las eliminatorias del Mundial el viernes 21 de marzo de 2025, en Polokwane, Sudáfrica. (AP Foto)

ZÚRICH.- Sudáfrica fue despojada el lunes de una victoria en las eliminatorias del Mundial 2026 por alineación indebida y cedió el primer lugar en su grupo.

El fallo disciplinario de la FIFA anuló una victoria de Sudáfrica contra Lesoto en marzo, dejó a Benín en la cima con dos fechas por disputar y dio a Nigeria nuevas esperanzas de avanzar al torneo del próximo año.

Únicamente el ganador del grupo, cuya actividad acabará el 14 de octubre, avanzará directamente a la Copa del Mundo que será coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá. Sudáfrica no ha jugado en un Mundial desde que fue anfitrión de la edición de 2010.

Antes de que se reanuden los decisivos partidos de la próxima semana, la FIFA dijo que sus jueces disciplinarios decretaron una derrota 3-0 de Sudáfrica por lo que había sido una victoria 2-0 sobre Lesoto.

Sudáfrica convocó a Teboho Mokoena para el partido en Polokwane cuando el centrocampista debió purgar una suspensión de un partido por recibir tarjetas amarillas en dos partidos previos de las eliminatorias.

El error administrativo es embarazoso para Sudáfrica, ya que su máximo dirigente Patrice Motsepe, su máximo dirigente es vicepresidente de la FIFA como líder de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Motsepe también es dueño del club Mamelodi Sundowns, en el que juega Mokoena.

La FIFA dijo que la federación de fútbol sudafricana puede apelar. La FIFA también multó a la federación con 10.000 francos suizos (12.500 dólares) y Mokoena recibió una advertencia formal.

Benín escala en la pugna de cuatro equipos

Sin los tres puntos, además de un cambio negativo de cinco goles en su diferencia de tantos, Sudáfrica quedó por detrás de Benín, nuevo líder del grupo. Los equipos están empatados en puntos, ambos a tres de Nigeria y Ruanda, pero la diferencia de goles de Benín es mejor que la de Sudáfrica.

Sudáfrica completa el grupo contra Zimbabue el 10 de octubre y en casa contra Ruanda cuatro días después. El partido “en casa” de Zimbabue se jugará en Sudáfrica, en Durban, porque no tiene un estadio nacional que cumpla con los estándares de la CAF.

Mokoena fue convocado la semana pasada para esos partidos por el entrenador Hugo Broos.

Benín visitará a Ruanda el 10 de octubre y luego irá a Nigeria, que busca clasificarse para su séptima Copa del Mundo y la primera desde 2018 en Rusia. Nigeria también tiene que jugar contra Lesoto.

El segundo del grupo podría avanzar a un repesca de cuatro equipos de África en noviembre. Eso decidirá el equipo que avanzará a los repechajes intercontinentales en marzo en sedes por determinar en Norteamérica.