West Ham empata en debut de Nuno Espírito Santo ante Everton en Premier

Jarrod Bowen marcó el empate en Goodison Park 2.0, evitando la derrota y otorgando al West Ham un valioso punto en el estreno del técnico portugués

Jarrod Bowen celebra tras anotar un gol para West Ham contra Everton en la Liga Premier, el lunes 29 de septiembre de 2025, en Liverpool. (Martin Rickett/PA vía AP)

LONDRES.- El ciclo de Nuno Espírito Santo como técnico de West Ham comenzó de manera alentadora después de que el equipo remontó un gol en contra para empatar el lunes 1-1 de visita a Everton en la Liga Premier.

El entrenador portugués reemplazó a Graham Potter el sábado y atestiguó cómo la fragilidad defensiva de los Hammers quedó al descubierto al quedar en desventaja a los 18 minutos.

La defensa de West Ham lució dormida cuando James Garner colgó un centro desde la izquierda y Michael Keane remató de cabeza.

Everton sigue invicto en su nuevo estadio Hill Dickinson, pero no pudo aumentar la diferencia y pagó el precio en un vibrante segundo tiempo.

West Ham reaccionó y y el capitán Jarrod Bowen igualó a los 65 con un preciso zurdo. Fue el primer gol que Everton ha concedido en su nuevo estadio.

El resultado dejó a Everton en la novena posición con ocho puntos en seis partidos.

West Ham sigue penúltimo con cuatro puntos.