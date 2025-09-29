West Ham empata en debut de Nuno Espírito Santo ante Everton en Premier

LONDRES.- El ciclo de Nuno Espírito Santo como técnico de West Ham comenzó de manera alentadora después de que el equipo remontó un gol en contra para empatar el lunes 1-1 de visita a Everton en la Liga Premier.
El entrenador portugués reemplazó a Graham Potter el sábado y atestiguó cómo la fragilidad defensiva de los Hammers quedó al descubierto al quedar en desventaja a los 18 minutos.
La defensa de West Ham lució dormida cuando James Garner colgó un centro desde la izquierda y Michael Keane remató de cabeza.
Everton sigue invicto en su nuevo estadio Hill Dickinson, pero no pudo aumentar la diferencia y pagó el precio en un vibrante segundo tiempo.
West Ham reaccionó y y el capitán Jarrod Bowen igualó a los 65 con un preciso zurdo. Fue el primer gol que Everton ha concedido en su nuevo estadio.
El resultado dejó a Everton en la novena posición con ocho puntos en seis partidos.
West Ham sigue penúltimo con cuatro puntos.