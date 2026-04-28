Coloca Orlando Magic a Pistons al borde de eliminación en playoffs

Orlando toma ventaja 3-1 pese a baja efectividad ofensiva y se acerca a histórica sorpresa en serie

Wendell Carter Jr., del Magic de Orlando, se lanza para recuperar un balón perdido durante la primera mitad del cuarto juego de la serie de primera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA, frente a los Pistons de Detroit, el lunes 27 de abril de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux)

Wendell Carter Jr., del Magic de Orlando, se lanza para recuperar un balón perdido durante la primera mitad del cuarto juego de la serie de primera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA, frente a los Pistons de Detroit, el lunes 27 de abril de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux)

ORLANDO, Florida.- Desmond Bane anotó 22 puntos, Franz Wagner sumó 19 en tres cuartos y el Magic de Orlando venció 94-88 a los Pistons de Detroit el lunes por la noche para tomar ventaja de 3-1 en la serie, dejando al primer preclasificado de la Conferencia Este al borde de la eliminación.

El quinto partido se jugará la noche del miércoles en Detroit.

Orlando, que tuvo que ganar en casa un partido de eliminación en el torneo de play-in, está a punto de convertirse en apenas el séptimo clasificado en 8vo lugar en derrotar a un mejor equipo en una serie en la historia de la liga. Solo ha ocurrido cuatro veces desde que los playoffs se ampliaron en 2003 a series al mejor de siete en todas las rondas.

Paolo Banchero anotó 18 puntos para el Magic con cuatro de 18 en tiros de campo. Orlando lanzó apenas para 32,6%, con Jalen Suggs acertando uno de 13, incluido uno de 11 triples.

El Magic superó sus problemas de puntería al cuidar el balón. Cometió solo 12 pérdidas, frente a 20 de Detroit.

Cade Cunningham lideró a los Pistons con 25 puntos y Tobias Harris aportó 20.

Wagner se retiró con 1:34 por jugar en el tercer cuarto debido a molestias en la pantorrilla derecha.

Jamal Cain reemplazó a Wagner y encendió al público con una volcada en penetración sobre Caris LeVert al inicio del cuarto periodo. También logró una volcada de palmeo con una mano que puso el marcador 87-85 con 4:55 por jugar.

El Magic, que ganó 45 partidos, no ha ganado una serie de playoffs desde 2010, cuando perdió en las finales de la Conferencia Este. La franquicia, de 37 años, nunca ha ganado un título de la NBA.

Los Pistons, que ganaron 60 partidos en la temporada regular, atraviesan una sequía de series aún más larga. No avanzan a la segunda ronda desde que perdieron en las finales del Este en 2008.