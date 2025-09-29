Fortalecen Carmen Lilia Canturosas y Rector de la UAT infraestructura educativa para beneficio de más de mil 500 estudiantes

Entregaron la nueva techumbre en la Facultad de Comercio, con una inversión superior a los 6 millones de pesos

Durante su mensaje, la presidenta municipal resaltó el esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal y la UAT. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, junto al rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, entregaron la nueva techumbre en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo, una obra de gran trascendencia para la comunidad universitaria con una inversión superior a los 6 millones de pesos.

La obra, concluida recientemente, consistió en la construcción de una techumbre de 800 metros cuadrados en la explanada principal de la universidad, con una inversión de 6 millones 147 mil 201 pesos con 35 centavos. Esta infraestructura permitirá a las y los estudiantes contar con un espacio adecuado para actividades académicas, culturales y cívicas.

“El desarrollo positivo de la juventud es una prioridad para nuestro gobierno. Sabemos que brindarles las mejores oportunidades es fundamental para que alcancen su máximo potencial. Esto se logra a través de programas y obras que están diseñados para su crecimiento y bienestar. Es nuestro deber asegurarnos de que cada joven tenga las herramientas necesarias para construir un futuro brillante.”, afirmó Canturosas Villarreal.

Resaltó que estas acciones en beneficio de las juventudes y la educación, se alinean a las estrategías de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya, quienes han impulsado políticas encaminadas a mejorar las oportunidades de las y los estudiantes a través de becas, infraestructura y otros programas de apoyo.

El rector de la UAT, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, reconoció el respaldo del gobierno municipal y agradeció a la alcaldesa por el impulso que ha brindado para poder aperturar más carreras en esta frontera como lo son Psicología y Transporte Internacional.

“De la mano con las autoridades municipales es cómo podemos avanzar. Aquí en Nuevo Laredo le damos las gracias a nuestra alcaldesa, porque siempre nos escucha y quiere hacer mejoras, no solamente en la UAT sino en todo el municipio. Gracias a la pujanza que ella como mujer está demostrando, es como la ciudad se está transformando”, expresó el rector.

En representación del alumnado, Cinthya Nayelli Arriaga Vázquez, estudiante de la carrera de Derecho, dirigió un emotivo mensaje.

“Presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, su vocación es una convicción profunda por apoyar la educación, abrir camino donde otros ven obstáculos, encender luces donde parece haber sombra y apostar sin titubeos. Hoy la Universidad recibe una obra fruto de una visión que entiende que invertir en las y los jóvenes es asegurar el porvenir de toda la ciudad”, destacó la alumna.

Finalmente, el director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, René Adrián Salinas Salinas, entregó a la alcaldesa el nombramiento de miembro honorario de la institución, en reconocimiento a su compromiso con la educación superior en Nuevo Laredo.

La alcaldesa también destacó el apoyo que su administración ha brindado a la comunidad estudiantil mediante programas como la Beca Juntos por la Excelencia Universitaria, que ha beneficiado a 59 alumnos; la Beca UNE para Título Profesional, con 46 estudiantes apoyados; y el programa de incentivos a 75 docentes, fortaleciendo el desarrollo académico y profesional en la ciudad.

Otra de las obras que también se destacó en el evento, fue la construcción de la Prepa UAT, la cual estará celebrando su primer aniversario de operación, luego de que la alcaldesa cediera la infraestructura a la máxima casa de estudios.

En el marco de la ceremonia, también encabezaron los Honores a la Bandera Nacional y muestra de respeto a los escudos de Tamaulipas y Nuevo Laredo.

Entre porras y en un ambiente festivo, los estudiantes neolaredenses, entregaron reconocimientos a la alcaldesa y al rector, por el impulso que le han dado a esta facultad a través de mejor infraestructura y nuevas carreras para los jóvenes locales.