Choque en estacionamiento del Hospital México Americano deja sólo daños

Mercedes Benz y Chevrolet Equinox colisionaron cuando la conductora del auto de lujo invadió la vía de preferencia;

Ambas conductoras salieron ilesas y agentes de Tránsito deslindaron responsabilidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un percance vial registrado en el estacionamiento del Hospital México Americano, solo dejo cuantiosos daños materiales, saliendo ilesas las dos conductoras.

El incidente involucró a un Mercedes Benz C200 modelo 2024, conducido por Dulce, de 40 años, y a una Chevrolet Equinox modelo 2013, manejada por María, de 41 años. Ambos vehículos sufrieron daños materiales.

De acuerdo con el reporte oficial, Dulce circulaba de sur a norte dentro del estacionamiento cuando invadió la vía de preferencia, impactando contra la camioneta de María, que avanzaba de oriente a poniente.

Agentes de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, determinando que la responsabilidad del choque recayó en la conductora del Mercedes Benz, debido a la falta de precaución al desplazarse en un área concurrida.

Ninguna de las dos conductoras resultó lesionada, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de rescate o paramédicos.

Este tipo de percances recuerda la importancia de mantener la atención y respetar los señalamientos incluso en estacionamientos, donde las distracciones y la confianza suelen ser factores que derivan en accidentes.

