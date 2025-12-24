Realiza Guardia Estatal posadas comunitarias para fortalecer cercanía social

Elementos entregaron juguetes, dulces y mensajes de ánimo en colonias y hospital, como parte de estrategia humanista estatal

Durante estas jornadas, niñas y niños recibieron juguetes y dulces, además de convivir en un ambiente festivo que incluyó la tradicional partida de piñatas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Como parte de las acciones de proximidad social, elementos de la Guardia Estatal y de la Guardia Estatal de Género realizaron de manera conjunta una serie de posadas en distintos sectores de esta frontera, con el objetivo de llevar momentos de alegría a la niñez del municipio.

Las actividades se desarrollaron en diversos fraccionamientos, entre ellos Haciendas de San Agustín y Ojo Caliente, donde decenas de familias participaron en las celebraciones organizadas por el personal de seguridad.

Durante estas jornadas, niñas y niños recibieron juguetes y dulces, además de convivir en un ambiente festivo que incluyó la tradicional partida de piñatas.

Asimismo, los elementos acudieron al Hospital General-IMSS Bienestar, donde compartieron un mensaje de ánimo y entregaron obsequios a menores y familias que permanecen en esta institución por motivos de salud.



Estas acciones forman parte de la estrategia humanista impulsada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, enfocada en fortalecer los programas de cercanía y atención directa con la ciudadanía.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas destacó que este tipo de actividades buscan generar confianza y reforzar el vínculo entre las corporaciones y la sociedad.

Finalmente, el personal de la SSPT agradeció a la población de Nuevo Laredo la confianza brindada durante el año y reiteró el llamado a mantener el trabajo conjunto en materia de prevención y denuncia en el próximo periodo.