Provoca sacerdote accidente vial al invadir carril en cruce de Iglesias Calderón

Choque dejó una mujer lesionada, trasladada al IMSS, y cuantiosos daños materiales en ambos vehículos

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron atención prehospitalaria a la conductora del Nissan, quien presentaba diversas lesiones. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fuerte accidente vial se registró en el cruce de las calles Iglesias Calderón y Huasteca, donde dos vehículos colisionaron, dejando como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

En el percance estuvo involucrado un automóvil Volkswagen Virtus modelo 2024, conducido por Juan, de 60 años, quien se identificó como sacerdote de la parroquia Dios Padre Providente.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor del Virtus circulaba por uno de los carriles y al intentar dar vuelta desde una posición incorrecta invadió el carril izquierdo.

Durante esta maniobra, el vehículo le cerró el paso a un Nissan Versa modelo 2025, manejado por Xóchitl, de 46 años, lo que provocó un impacto de considerable fuerza.

A consecuencia del choque, ambas unidades resultaron con daños materiales de consideración, lo que generó la movilización de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron atención prehospitalaria a la conductora del Nissan, quien presentaba diversas lesiones.

Posteriormente, la mujer fue trasladada de urgencia a la clínica del IMSS, mientras que personal de Tránsito Municipal confirmó la responsabilidad del conductor del Volkswagen por invadir carril.