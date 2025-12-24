Localizan sin vida a hombre en situación de calle en la colonia Francisco Villa

El cuerpo fue hallado en la vía pública; autoridades presumen posible congestión etílica y esperan identificación oficial

Al sitio acudieron paramédicos de la empresa Ariana Medic, quienes tras revisar al individuo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre en situación de calle fue localizado sin vida frente a una vivienda de la colonia Francisco Villa, en Nuevo Laredo, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El hallazgo se registró en la calle Raúl Madero número 503, entre Silvestre Terrazas y Centauro del Norte, luego de que vecinos reportaron a una persona inconsciente recostada sobre la banqueta.

Al sitio acudieron paramédicos de la empresa Ariana Medic, quienes tras revisar al individuo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue descrita como un hombre de aproximadamente 45 años de edad, de tez morena, con cabello y barba cortos, quien vestía un suéter gris, pantalón negro y tenis blancos.

Entre sus pertenencias no se localizó identificación oficial; sin embargo, otros indigentes que suelen permanecer en el sector lo reconocieron con el apodo de “El Varela”, presuntamente su apellido.

Durante la inspección del área, elementos de la Guardia Estatal encontraron varias botellas de aguardiente, conocido como “huachicol”, lo que hace presumir que el deceso pudo estar relacionado con una congestión etílica o complicaciones derivadas del alcoholismo crónico.

De manera extraoficial se informó que el fallecido podría tener familiares en la colonia 150 Aniversario, mientras que su cuerpo fue trasladado a una funeraria local, donde permanece en espera de ser reclamado para su identificación oficial.