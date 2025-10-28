Realiza DIF Nuevo Laredo más de 400 mastografías en octubre

Como parte de su campaña de prevención de cáncer de mama

Durante el mes de octubre, la respuesta de la ciudadanía ha sido tan positiva que las citas para las mastografías gratuitas ya se encuentran completamente saturadas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme propósito de acercar estudios médicos de calidad a la ciudadanía y fomentar la detección oportuna del cáncer de mama, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo ha realizado más de 400 mastografías durante la campaña gratuita de octubre.

Gracias al compromiso del Gobierno Municipal, que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y de la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, se ha logrado atender a mujeres en situación vulnerable a través de esta campaña que simboliza esperanza, salud y prevención.

El director general del Sistema DIF, Viviano Vázquez Macías, destacó la importancia de mantener este tipo de acciones que impactan directamente en el bienestar de las familias neolaredenses:

“En el DIF trabajamos para que ninguna mujer se quede sin acceso a un estudio tan importante. Nuestro compromiso es seguir ofreciendo servicios médicos de calidad y con calidez humana, porque cada mastografía puede salvar una vida”, expresó.

Las beneficiarias previamente acudieron al área de Trabajo Social del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), donde se aplica un estudio socioeconómico para determinar el apoyo correspondiente.

Con estas acciones, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso con la salud integral de las mujeres y la detección temprana del cáncer de mama, promoviendo una cultura de prevención que salva vidas.