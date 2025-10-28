La UAT única universidad en México con rastro TIF

Obtiene la certificación oficial para la ampliación de su sala de corte y deshuesadero, producción terminada, almacén, empaque y andenes de carga

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se consolidó como la única institución de educación superior en México que cuenta con un Rastro Tipo Inspección Federal (TIF), al obtener la certificación oficial para la ampliación de su sala de corte y deshuesadero, producción terminada, almacén, empaque y andenes de carga, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ).

Durante la ceremonia que encabezó el gobernador Américo Villarreal Anaya y autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el rector Dámaso Anaya destacó que este logro es un ejemplo de innovación, vinculación productiva e institucional con impacto en el desarrollo económico de Tamaulipas.

En este marco, el gobernador reconoció a la UAT por consolidarse como un referente nacional en innovación agropecuaria y por sumar esfuerzos a una nueva forma de hacer política basada en el humanismo, la transformación y el bienestar social.

Por su parte, el rector resaltó que el rastro universitario inició como un sueño compartido entre docentes, estudiantes y productores tamaulipecos, subrayando que hoy se refleja en una infraestructura moderna, eficiente y digna.

Detalló que en este rastro se procesan semanalmente entre 70 y 90 reses, con capacidad para alcanzar hasta 100 sacrificios diarios, integrando en sus procesos la enseñanza, la ciencia y la producción, luego de subrayar que esta certificación avala el cumplimiento de las más estrictas normas de inocuidad y bienestar animal, fortaleciendo el prestigio académico y científico de la UAT.

Dámaso Anaya destacó que, en sinergia con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como con el sector ganadero, se busca impulsar la producción de carne de calidad para el mercado nacional y de preexportación, a la vez que se mantienen conversaciones con empresas interesadas en establecer vínculos comerciales con Tamaulipas.

Señaló que, frente a otros estados como Durango, Coahuila y Sonora, que también desarrollan proyectos similares, la certificación obtenida por la UAT coloca a Tamaulipas entre las tres entidades más competitivas del país en producción de carne certificada.

El rector expresó su gratitud al gobernador Américo Villarreal Anaya por creer en la educación como la herramienta más poderosa para transformar el destino de Tamaulipas, por impulsar políticas que favorecen la innovación, fortalecer la infraestructura universitaria, y por entender que el futuro del estado se construye con ciencia, tecnología y humanidad.

En representación del Ing. Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe del SENASICA, el Lic. Leandro David Soriano García hizo entrega de la certificación y felicitó a la UAT y al Gobierno del Estado por fortalecer el rastro universitario.

Puntualizó que este logro posiciona a la UAT y a Tamaulipas en un nivel competitivo nacional e internacional, y abre la posibilidad de exportar productos a 64 países, garantizando carne de alta calidad, inocuidad y trazabilidad.

En ese sentido, anunció que se trabaja en un convenio para fortalecer la capacitación de veterinarios y técnicos, además de promover la participación de la Universidad en el Programa Integral de Producción de Carne.

Al evento asistieron funcionarios estatales, representantes del sector ganadero, diputados, empresarios, docentes, investigadores y estudiantes, quienes atestiguaron este importante paso en la consolidación de un modelo universitario que integra la investigación científica, la vinculación social y el desarrollo productivo.