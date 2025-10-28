Invitan a disfrutar de festivales de la catrina y del Día de Muertos

Nuevo Laredo, Tam.- La ciudad se prepara para vivir una de las tradiciones más esperadas del año con el Festival de la Catrina y el Día de Muertos 2025, eventos llenos de cultura, música y color que invitan a las familias neolaredenses a rendir homenaje a las raíces mexicanas y disfrutar de una gran celebración organizada por el Gobierno Municipal.

El director de Turismo, Alfredo Guarneros, informó que el próximo 1 de noviembre iniciarán las actividades con un gran desfile de Catrinas que partirá desde la Plaza Juárez hasta la Plaza Hidalgo a partir de las 5:00 de la tarde.

“Hemos tenido muy buena aceptación, la gente nos ha estado llamando para registrarse en los concursos de tamales, altares de muertos y de Catrinas. Queremos invitar a las escuelas, organismos, asociaciones y al público en general a participar en este desfile lleno de tradición y alegría, pueden ir caracterizados o maquillados y disfrutar de todas las actividades que tenemos preparadas”, destacó Guarneros.

El desfile será encabezado por un espectáculo de tambores y zanqueros proveniente de la Ciudad de México, y culminará alrededor de las 5:45 de la tarde en la Plaza de la Independencia (Palacio Federal), donde dará inicio oficialmente el Festival de la Catrina.

Durante el evento habrá exhibición de altares de muertos, degustación de tamales, presentaciones culturales y números musicales. Además, el público podrá disfrutar de maquillaje artístico gratuito realizado por dos maquillistas profesionales certificadas, disponibles de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

“Habrá música, baile, cuentacuentos que narrarán el origen de esta tradición, malabares con fuego, arqueros y grupos culturales locales; será un evento de primer nivel pensado para toda la familia. Invitamos a todos a vivir esta gran celebración mexicana”, agregó el funcionario.

Las actividades del Festival de la Catrina se desarrollarán de 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche, en la explanada del Palacio Federal, con entrada libre para toda la ciudadanía.

Por su parte, el 2 de noviembre continuarán las celebraciones del Festival del Día de Muertos 2025, organizado por la Dirección de Arte y Cultura, con actividades en los panteones municipales.

A las 4:00 de la tarde, en el Nuevo Panteón Municipal, se presentará un espectáculo de danza y música en vivo a cargo de alumnos de las casas de la cultura.

Posteriormente, a las 7:00 de la tarde, el Panteón Municipal Antiguo se convertirá en escenario de una puesta en escena de la Compañía de Teatro Adolfo López Mateos y del ballet folclórico Macehuani del CBTIS 137, que darán vida a esta tradición mexicana con su arte y talento.