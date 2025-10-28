Avanza IMVISU en el programa ‘Bloquera Comunitaria’ para mejorar viviendas

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continuará impulsando acciones firmes para mejorar las condiciones de vivienda de las familias, a través del programa “Bloquera Comunitaria” que coordinará el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano, mediante el cual se ofrecerá apoyo en la producción de bloques a bajo costo y asesoría técnica especializada.

El director del IMVISU, Carlos Montiel Saeb, informó que el proyecto se encuentra en una fase avanzada de gestión y organización, con una alta participación ciudadana.

“Ya solo nos falta el contrato con la Comisión Federal de Electricidad en el terreno donde estará la bloquera, ya presentamos los papeles ante la CFE, la próxima semana ya tendremos todo listo. El material viene en camino, está por llegar de Monterrey, y en cuanto esté aquí comenzaremos con la capacitación de nuestro personal para después proceder con la productividad del programa”, señaló Montiel Saeb.

El funcionario explicó que actualmente 260 personas han mostrado interés en participar, siendo prioridad aquellas familias con ingresos equivalentes a un salario mínimo, quienes serán beneficiadas con materiales y asesoría técnica para mejorar sus viviendas.

“Vamos a revisar cada caso, desde el lugar donde se construirá el bloque hasta la autorización de los trámites necesarios. Es un programa pensado para que las personas con menos recursos puedan mejorar sus hogares de manera formal y ordenada”, agregó.

Además, Montiel Saeb destacó que personal del instituto realizará un examen socioeconómico para corroborar la situación real de las familias que deseen participar.

Finalmente, hizo una invitación abierta a la ciudadanía para que se inscriba al programa y aproveche los beneficios.

“Queremos que más familias participen, pueden acudir directamente a nuestras oficinas, ubicadas en el Palomar, o comunicarse al 867 463 0463. Nuestro personal les brindará atención y acompañamiento durante todo el proceso”, subrayó.

Con el programa “Bloquera Comunitaria”, las familias de Nuevo Laredo podrán mejorar sus viviendas fortaleciendo la unión y el desarrollo de las colonias de Nuevo Laredo.