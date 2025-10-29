Fallece mujer de 83 años por causas naturales en su domicilio

Autoridades confirmaron que Rosa “C” fue hallada sin vida en su cama; familiares señalaron que padecía varios problemas de salud y un deterioro físico reciente

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 83 años fue encontrada sin vida en su domicilio, hecho que movilizó a las autoridades durante la tarde de este lunes.

Elementos de la Policía Investigadora acudieron al lugar tras recibirse el reporte del fallecimiento, confirmando que la mujer había muerto por causas naturales.

La persona fue identificada como Rosa “C”, de 83 años, quien se encontraba recostada en su cama al momento de ser localizada.

De acuerdo con familiares, la mujer padecía diversos problemas de salud y recientemente había mostrado un deterioro físico considerable.

Tras realizar las diligencias correspondientes, las autoridades ministeriales determinaron que no existían indicios de violencia y que el deceso ocurrió por causas naturales.