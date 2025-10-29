Provoca conductora choque en cadena sobre la avenida Álvaro Obregón

Cuatro vehículos resultaron con daños materiales tras una colisión múltiple; autoridades señalaron que la responsable no guardó la distancia de seguridad

Todos los vehículos circulaban de sur a norte por el carril poniente de la avenida Álvaro Obregón, y fue al cruzar la calle Venezuela cuando ocurrió la colisión en cadena. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque múltiple registrado sobre la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Lincoln y Venezuela, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y congestionamiento vehicular en la zona.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el accidente fue provocado por una conductora que no guardó la distancia correspondiente entre vehículos.

Se trata de un automóvil Chevrolet Corsica modelo 1997, conducido por Juana, de 49 años, quien declaró a las autoridades: “Iba manejando por la calle Obregón y de repente se frenó el carro que iba enfrente de mí, y yo no alcancé a frenar”.

El Corsica impactó por alcance a un Ford Focus modelo 2001, manejado por Marta, de 72 años. Debido al golpe, este vehículo chocó contra una camioneta MG modelo 2022, conducida por Eduardo, de 62 años, la cual terminó golpeando a una Honda Pilot modelo 2020, manejada por Delia, también de 62 años.

Todos los vehículos circulaban de sur a norte por el carril poniente de la avenida Álvaro Obregón, y fue al cruzar la calle Venezuela cuando ocurrió la colisión en cadena.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales considerables en las cuatro unidades involucradas. Las autoridades determinaron que la responsable fue la conductora del Chevrolet Corsica por no conservar la distancia de seguridad.