Controlan Bomberos incendio en vivienda de la calle Porfirio Díaz

El fuego consumió un cuarto de madera con muebles y electrodomésticos; no hubo personas lesionadas y se presume que una veladora encendida originó el siniestro

El propietario del domicilio mencionó desconocer las causas exactas del incendio, aunque señaló que posiblemente una veladora encendida pudo haberlo provocado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio registrado la noche del lunes en una vivienda ubicada en la calle Porfirio Díaz número 539 movilizó a elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes lograron controlar el fuego antes de que se propagara a otras propiedades.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro consumió por completo un cuarto de madera que contenía ropa, cama, refrigerador, estufa, tanque de gas, mesa, muebles variados, un PlayStation 5 y diversos utensilios del hogar.

El propietario del domicilio mencionó desconocer las causas exactas del incendio, aunque señaló que posiblemente una veladora encendida pudo haberlo provocado.

A su arribo, el personal de Bomberos se percató de que el inmueble se encontraba totalmente envuelto en llamas, por lo que desplegaron aproximadamente 60 metros de manguera de 1 ½ pulgada para sofocar el fuego.

Afortunadamente, no se encontraba ninguna persona en el interior de la vivienda al momento del siniestro, y no se reportaron lesionados.