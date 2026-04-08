Publica Ayuntamiento resultados de Beca de Educación Especial

Este apoyo forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para garantizar mayores oportunidades educativas a niñas, niños y jóvenes. [Agencias]

Este apoyo forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para garantizar mayores oportunidades educativas a niñas, niños y jóvenes. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, informa a la ciudadanía que ya se encuentran disponibles los resultados de la beca “Juntos por la Educación Especial 2026”, programa que beneficiará a 425 estudiantes y refuerza el compromiso de la administración que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas con la educación inclusiva y el bienestar de las familias.

A través de este proyecto, cada beneficiario recibirá un apoyo económico de 6 mil pesos, el cual será enrejado en tres pagos, representando un incremento de 500 pesos, en comparación con el año anterior, cuando el monto era de 5 mil 500 pesos.

Las y los solicitantes pueden consultar el estatus de su solicitud ingresando al portal oficial del Gobierno Municipal, nld.gob.mx, donde únicamente deberán capturar su número de folio en el apartado correspondiente para conocer su resultado de manera rápida y sencilla.

Este apoyo forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para garantizar mayores oportunidades educativas a niñas, niños y jóvenes, especialmente en sectores que requieren atención prioritaria, fortaleciendo así la equidad y la inclusión en el municipio.

Con este tipo de programas, la administración municipal continúa trabajando en la construcción de una ciudad con más oportunidades, donde la educación se mantiene como una de las principales herramientas para el desarrollo social y económico de Nuevo Laredo.