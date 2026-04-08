Realizan con éxito 4.º Juego con Causa a beneficio del DIF Nuevo Laredo

El encuentro deportivo culminó con un marcador final de 5-0 a favor de Tecos

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, agradeció el respaldo de las y los neolaredenses: [Agencias]

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, agradeció el respaldo de las y los neolaredenses: [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En un ambiente lleno de entusiasmo, solidaridad y unión familiar, se llevó a cabo con gran éxito el 4.º Juego con Causa del Sistema DIF Nuevo Laredo y Tecos de los Dos Laredos, en el emblemático Parque La Junta.

Gracias a la generosidad de la ciudadanía, se logró recaudar un total de $193 mil 600 pesos, recursos que serán destinados a fortalecer las acciones del DIF en beneficio de la población más vulnerable, en esta ocasión enfocados en la lucha contra la diabetes.

El encuentro deportivo culminó con un marcador final de 5-0 a favor de Tecos, en una jornada que, más allá del resultado en el campo, destacó por el compromiso social de la comunidad.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reconoció la participación de la ciudadanía y reiteró la importancia de trabajar en unidad para llevar bienestar a quienes más lo requieren.

“Estos 193 mil 600 pesos, créame que se van a aprovechar al máximo para que lleguen a todos los ciudadanos que lo necesiten y luchar contra esa enfermedad que termina con muchas vidas; muchas gracias a todos ustedes que compraron su boleto, que compraron su jersey, que compraron su gorra y sobre todo que están en esta noche tan especial compartiendo con todos nosotros”, señaló la alcaldesa.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, agradeció el respaldo de las y los neolaredenses:

“Gracias, ciudadanía, por estar aquí, por sumar corazones y por ayudarnos a hacer realidad un sueño más. Hoy, con este 4.º Juego con Causa 2026, damos un paso firme en favor de quienes luchan contra la diabetes, porque cuando nos unimos, logramos cosas verdaderamente extraordinarias. Hoy, cada aplauso, cada boleto y cada muestra de apoyo nos recuerda que juntos seguimos construyendo esperanza y transformando vidas.”

Este evento forma parte de una iniciativa que, desde el 2023, ha demostrado que el deporte también puede ser una poderosa herramienta para generar bienestar, llevando apoyos reales a quienes más lo necesitan.

El Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que promuevan la salud, la inclusión y una mejor calidad de vida para todas las familias.