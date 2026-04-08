Alerta SSPT por fraude en WhatsApp mediante llamadas falsas del C5

NUEVO LAREDO, TAM.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió una alerta preventiva dirigida a usuarios de WhatsApp ante intentos de fraude mediante llamadas telefónicas en las que delincuentes se hacen pasar por personal del C5 para tratar de obtener acceso a cuentas de la aplicación.

De acuerdo con la dependencia estatal, el modus operandi consiste en que la víctima recibe una llamada en la que le informan que existe una supuesta solicitud para vincular un dispositivo a su cuenta. Durante la conversación, el usuario recibe una notificación en su teléfono que indica que “Chrome (Linux) intenta vincularse a tu cuenta”, aviso que es real, pero que fue activado previamente por los propios delincuentes a través de WhatsApp Web.

Las autoridades explicaron que los estafadores buscan que la persona presione la opción “Confirmar”, lo que permitiría que el atacante obtenga el control de la cuenta y, con ello, pueda enviar mensajes o realizar otras acciones desde el perfil de la víctima.

La Guardia Estatal Cibernética subrayó que ninguna institución pública solicita confirmar dispositivos o accesos a cuentas personales mediante llamadas telefónicas, por lo que pidió a la ciudadanía no atender este tipo de peticiones.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra no presionar la opción “Confirmar” cuando aparezca la notificación, seleccionar “Cancelar” y revisar el apartado de “Dispositivos vinculados” dentro de la aplicación para verificar si existe algún acceso no autorizado. Asimismo, se exhorta a activar la verificación en dos pasos para reforzar la seguridad de la cuenta.

La SSPT informó que las personas que requieran orientación o apoyo pueden comunicarse al número telefónico 834 318 6232, extensión 16099, donde personal de la Guardia Estatal Cibernética brinda asesoría ante este tipo de situaciones. Además, se pidió a la población compartir esta información preventiva para evitar que más usuarios sean víctimas de este tipo de fraude digital.