Proyecta Nuevo Laredo liderazgo nacional desde la frontera norte

El encuentro dejó claro que Nuevo Laredo no sólo es un punto estratégico del comercio internacional, sino el espacio donde hoy se articula una agenda política fronteriza con visión nacional. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Encuentro Nacional de Municipios de la Frontera Norte de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), Nuevo Laredo se convirtió en el epicentro del diálogo político municipalista del país, no sólo por su relevancia estratégica como capital aduanera, sino por el reconocimiento unánime al liderazgo de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, quien fue nombrada Coordinadora Nacional de las y los Alcaldes de la Frontera Norte.

El nombramiento marca un punto de inflexión en la agenda municipal de la región, al colocar a Nuevo Laredo al frente de la articulación política, económica y social de los municipios fronterizos en un contexto internacional complejo, donde la frontera norte juega un papel determinante para el desarrollo nacional.

Durante el encuentro, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, subrayó la necesidad de consolidar una voz común desde los municipios fronterizos para defender los intereses estratégicos del país. Reconoció que la designación de Canturosas fortalece la coordinación institucional en temas clave como comercio exterior, infraestructura y reformas legales vinculadas al desarrollo regional.

“Muy feliz de estar aquí con Carmen Lilia, quien ha hecho un excelente trabajo. Nuevo Laredo es una ciudad fuerte, bonita y con gente trabajadora; es un referente de lo que puede lograr un gobierno comprometido”, afirmó.

Peña Ortiz destacó que Nuevo Laredo alberga una de las aduanas más importantes del mundo, lo que convierte a la ciudad en un punto neurálgico para la economía mexicana. En ese contexto, consideró que el liderazgo de la alcaldesa representa una garantía de interlocución firme y estratégica en los espacios nacionales donde se definen políticas públicas que impactan directamente a la frontera.

Por su parte, la presidenta nacional de la AALMAC y alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán, resaltó que la frontera norte no sólo es motor económico, sino también ejemplo de gobernabilidad. Señaló que la designación de Carmen Lilia Canturosas refleja el reconocimiento a una gestión con visión binacional, compromiso social y resultados tangibles en materia de desarrollo urbano y fortalecimiento institucional.

“Lo que se vive aquí es ejemplo de gobernabilidad y compromiso. Esta frontera genera economía para todo el país. Lo que está haciendo la presidenta municipal es increíble; necesitamos mujeres comprometidas como ella, no sólo como autoridades, sino como madres e hijas que entienden el tejido social”, aseguró.

Sánchez Barragán enfatizó que la coordinación nacional permitirá construir puentes entre el centro del país y la franja fronteriza, generando sinergias productivas que impulsen el mercado interno y la competitividad internacional.

Desde Nuevo León, el alcalde de General Escobedo, Andrés Concepción Mijes Llovera, sostuvo que la frontera requiere políticas públicas diferenciadas, acordes a su dinámica logística y comercial. Señaló que la conducción de Canturosas al frente de la coordinación nacional fortalece la posibilidad de impulsar soluciones conjuntas en seguridad, infraestructura estratégica y desarrollo económico.

“Nos llevamos proyectos muy grandes. Si unimos la fuerza productiva del centro con la capacidad comercial de Nuevo Laredo, podemos generar bienestar real para nuestra gente”, puntualizó.

En el ámbito federal, el Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Raúl Armando Quintero Martínez, reconoció que las ciudades fronterizas tienen una responsabilidad histórica en la relación bilateral con Estados Unidos. Indicó que, ante el posicionamiento de México como uno de los principales socios comerciales del país vecino, el liderazgo coordinado desde la frontera resulta clave para fortalecer infraestructura, seguridad y desarrollo urbano.

“Los municipios de la frontera comparten retos y oportunidades únicas. Aquí se juega buena parte de la relación económica con Estados Unidos. México es hoy uno de sus principales socios comerciales, y eso coloca a ciudades como Nuevo Laredo en una posición estratégica invaluable. Hay que fortalecer infraestructura, seguridad, iluminación, educación y desarrollo urbano; y aquí vemos un gobierno que va en la dirección correcta”, señaló.

Con el nombramiento de Carmen Lilia Canturosas como Coordinadora Nacional de las y los Alcaldes de la Frontera Norte, la ciudad consolida su papel como eje de liderazgo municipalista, interlocutor estratégico en la agenda binacional y actor central en el presente y futuro económico de México.