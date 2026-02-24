Instala Américo Comisión Para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil en Tamaulipas

El mandatario tamaulipeco felicitó al equipo de la Secretaría del Trabajo por su esfuerzo para que Tamaulipas sea ejemplo en Política Laboral y, además, entregó 20 certificados "Conocer". [Agencias]

El mandatario tamaulipeco felicitó al equipo de la Secretaría del Trabajo por su esfuerzo para que Tamaulipas sea ejemplo en Política Laboral y, además, entregó 20 certificados "Conocer". [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- En Tamaulipas es claro el compromiso con la infancia y nuestra obligación es velar por su educación, por su buen desarrollo emocional y cultural, por su salud y su felicidad, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya al presidir la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (CITI).

Durante la ceremonia cívica de honores en el Polyforum de esta capital, el gobernador, junto con el secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi, y el titular de la Oficina de la Representación Federal del Trabajo en Tamaulipas, Iván Karim Rocha Picazo, firmó el acuerdo que da marco legal y sustento a esta comisión, que representa un mecanismo permanente de coordinación entre dependencias estatales, sectores sociales y la iniciativa privada para atender de manera integral el fenómeno del trabajo infantil, desde un enfoque de derechos humanos y bajo el principio del interés superior de la niñez.

“Cualquier amenaza a sus derechos, como es el trabajo infantil, no puede considerarse o circunscribirse a una problemática laboral, porque es en realidad un fenómeno social complejo, inaceptable, que refleja desigualdades, pobreza, rezago y contextos de vulnerabilidad”, manifestó Villarreal Anaya.

El mandatario tamaulipeco felicitó al equipo de la Secretaría del Trabajo por su esfuerzo para que Tamaulipas sea ejemplo en Política Laboral y, además, entregó 20 certificados “Conocer” del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales a personal de las cinco coordinaciones regionales de Conciliación Laboral.

En su mensaje, el titular del ejecutivo estatal hizo un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por su liderazgo firme y estratégico para encabezar una política nacional de seguridad basada en inteligencia, coordinación y atención a las causas estructurales de la violencia.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Gerardo Illoldi, puntualizó que Tamaulipas destaca entre los primeros lugares con menor índice de trabajo infantil, con una tasa de 8.7%, lo cual coloca al estado muy por debajo de la media nacional.