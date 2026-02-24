Avanza Sector Salud en aplicación de la vacuna de sarampión

Unas 360 mil dosis se han aplicado en Tamaulipas en 2025 y lo que va del presente año

Afortunadamente se ha tenido una buena respuesta por parte de la población, lo que ha permitido seguir con cero casos de sarampión en el estado en este 2026. [Agencias]

Afortunadamente se ha tenido una buena respuesta por parte de la población, lo que ha permitido seguir con cero casos de sarampión en el estado en este 2026. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Unas 360 mil dosis de vacunas de sarampión se han aplicado en Tamaulipas en 2025 y lo que va del presente año, informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al señalar que se tiene una meta de aplicación de 575 mil vacunas.

En entrevista con los medios de comunicación, previa a los honores a la bandera, dijo que afortunadamente se ha tenido una buena respuesta por parte de la población, lo que ha permitido seguir con cero casos de sarampión en el estado en este 2026, y se han realizado pruebas a unos 50 pacientes como casos probables y se está en espera de 18 para confirmar o descartar la enfermedad.

“Tenemos dosis suficientes para cubrir la demanda de vacunación contra el sarampión, y con el apoyo del doctor Américo Villarreal Anaya, se cubren los insumos que hagan falta y para la instalación de puestos de vacunación en puntos estratégicos de cada municipio”, destacó Hernández Navarro.

También señaló que dependencias como el 77 Batallón de Infantería solicitaron unas 300 dosis para cubrir a su personal, así como se instalaron módulos en la Torre Bicentenario de esta ciudad y en las afueras de la Secretaría de Salud.

Al ser cuestionado sobre la necesidad del uso del cubrebocas, el funcionario estatal mencionó que esta medida de prevención es importante adoptarla cuando presentamos cualquier tipo de enfermedad respiratoria, y como medida de protección para las personas con disminución de la inmunidad cuando asisten a lugares de mucha afluencia de personas.

Destacó que todos los días tiene reuniones con el Sector Salud, así como con la Secretaría de Educación, para coordinar cada una de las acciones que se van desarrollando para la prevención y protección de este padecimiento, ya que colindamos con estados que actualmente registran casos de sarampión como Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y Texas.

Por último insistió que revisen la Cartilla de Vacunación de sus hijas e hijos y acudan al centro de salud si falta alguna dosis, y en caso de dudas sobre el esquema de vacunación solicitar orientación.