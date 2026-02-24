Escuelas de Tamaulipas operan con normalidad: SET

Ciudad Victoria, Tam.– Luego de los eventos registrados el domingo en varios municipios de la región fronteriza, la situación de seguridad ya se normalizó, por lo que este lunes la asistencia en dichos municipios fue de más del 90 por ciento, señaló Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“La asistencia fue del 95 por ciento en Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Mier, todos trabajando bastante bien. La verdad es que ya se normalizaron las situaciones; como quiera, la supervisión sigue por parte de la mesa de seguridad, del comando nacional. Estamos atentos también a la Secretaría de Educación nacional; hay regularidad en las aulas de Tamaulipas en los niveles de preescolar, primaria y secundaria”, puntualizó.

Indicó que cuando se presenten situaciones de riesgo en las inmediaciones de los planteles escolares, las y los directores deben implementar de inmediato los protocolos de seguridad existentes para dichas acciones y mantener contacto permanente con las autoridades educativas.

“Como lo hicieron ayer, reportarse con la subsecretaria, atender las indicaciones, revisar los protocolos, no actuar en suspensión de manera autónoma ni ir a clases en línea de manera autónoma, sino tocar base, ver cuál es la situación; fue la recomendación que les hicimos a los jefes de sector de Reynosa y de toda la frontera chica”, precisó.

Reconoció la labor de las fuerzas de seguridad a nivel federal, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, así como la Guardia Estatal, que bajo los liderazgos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal Anaya, respectivamente, atendieron de inmediato los hechos de inseguridad, recobrando la normalidad en las zonas afectadas.

Valdez García adelantó que este martes acompañará al mandatario estatal a presentar la Estrategia ‘Tamaulipas Educa’, que consiste en un plan con acciones muy precisas a implementar en el sector educativo desde este momento hasta el último día del gobierno estatal.

“Tamaulipas viene perfilándose para ser puntero en muchos de los indicadores nacionales. Si seguimos esta ruta de Tamaulipas Educa, que se dará a conocer el día de mañana, con 100 acciones muy puntuales para los próximos mil días de gobierno, para que toda la estructura educativa en Tamaulipas tengamos altura de miras”, finalizó.