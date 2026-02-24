Mantiene Ayuntamiento inscripciones abiertas al programa ‘Piso Firme 2026’

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo mantiene abierta la convocatoria del programa social “Piso Firme 2026”, dirigido a familias que habitan en zonas de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de sustituir pisos de tierra por pisos de concreto y mejorar las condiciones de salud y bienestar en los hogares.
Este programa contempla una inversión de 5 millones de pesos para beneficiar a 270 familias, mediante la construcción de pisos de concreto de hasta 3×3 metros en viviendas que actualmente cuentan con piso de tierra. La intervención contribuye a reducir riesgos sanitarios, prevenir enfermedades y brindar mayor seguridad y dignidad a las familias neolaredenses.
Requisitos para inscripción:
-
Solicitud de ingreso al Programa Social
-
INE vigente del solicitante (copia)
-
CURP en formato actualizado (copia)
-
Recibo de agua vigente (copia)
-
Recibo de predial vigente (copia)
-
Documento que acredite la propiedad legal (título de propiedad o promesa de compraventa)
-
Fotografía del frente de la vivienda (tamaño 6×4 pulgadas)
-
Número telefónico de contacto
-
Contar con paredes de material sólido (block, ladrillo u otro similar)
-
Que la vivienda se encuentre habitada actualmente
La recepción de documentos se realiza en la Secretaría de Bienestar Social, ubicada en Maclovio Herrera S/N, Fraccionamiento Ojo Caliente, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Una vez entregada la documentación, la Dirección de Programas Federales realizará el análisis correspondiente conforme al cumplimiento de requisitos y la disponibilidad presupuestal. Los resultados serán notificados vía telefónica a las personas seleccionadas.
El Gobierno Municipal invita a las familias que cumplan con los criterios establecidos a acercarse y aprovechar este programa que busca mejorar de manera directa la calidad de vida en los hogares de Nuevo Laredo.