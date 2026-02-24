Mantiene Ayuntamiento inscripciones abiertas al programa ‘Piso Firme 2026’

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo mantiene abierta la convocatoria del programa social “Piso Firme 2026”, dirigido a familias que habitan en zonas de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de sustituir pisos de tierra por pisos de concreto y mejorar las condiciones de salud y bienestar en los hogares.

Este programa contempla una inversión de 5 millones de pesos para beneficiar a 270 familias, mediante la construcción de pisos de concreto de hasta 3×3 metros en viviendas que actualmente cuentan con piso de tierra. La intervención contribuye a reducir riesgos sanitarios, prevenir enfermedades y brindar mayor seguridad y dignidad a las familias neolaredenses.

Requisitos para inscripción:

Solicitud de ingreso al Programa Social

INE vigente del solicitante (copia)

CURP en formato actualizado (copia)

Recibo de agua vigente (copia)

Recibo de predial vigente (copia)

Documento que acredite la propiedad legal (título de propiedad o promesa de compraventa)

Fotografía del frente de la vivienda (tamaño 6×4 pulgadas)

Número telefónico de contacto

Contar con paredes de material sólido (block, ladrillo u otro similar)

Que la vivienda se encuentre habitada actualmente

La recepción de documentos se realiza en la Secretaría de Bienestar Social, ubicada en Maclovio Herrera S/N, Fraccionamiento Ojo Caliente, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Una vez entregada la documentación, la Dirección de Programas Federales realizará el análisis correspondiente conforme al cumplimiento de requisitos y la disponibilidad presupuestal. Los resultados serán notificados vía telefónica a las personas seleccionadas.

El Gobierno Municipal invita a las familias que cumplan con los criterios establecidos a acercarse y aprovechar este programa que busca mejorar de manera directa la calidad de vida en los hogares de Nuevo Laredo.