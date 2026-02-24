El Dólar
Compra:
$16.80
Venta:
$17.80
EN VIVO

Mantiene Ayuntamiento inscripciones abiertas al programa ‘Piso Firme 2026’

Este programa contempla una inversión de 5 millones de pesos para beneficiar a 270 familias

La intervención contribuye a reducir riesgos sanitarios, prevenir enfermedades y brindar mayor seguridad y dignidad a las familias neolaredenses. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo mantiene abierta la convocatoria del programa social “Piso Firme 2026”, dirigido a familias que habitan en zonas de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de sustituir pisos de tierra por pisos de concreto y mejorar las condiciones de salud y bienestar en los hogares.

Este programa contempla una inversión de 5 millones de pesos para beneficiar a 270 familias, mediante la construcción de pisos de concreto de hasta 3×3 metros en viviendas que actualmente cuentan con piso de tierra. La intervención contribuye a reducir riesgos sanitarios, prevenir enfermedades y brindar mayor seguridad y dignidad a las familias neolaredenses.

Requisitos para inscripción:

  • Solicitud de ingreso al Programa Social

  • INE vigente del solicitante (copia)

  • CURP en formato actualizado (copia)

  • Recibo de agua vigente (copia)

  • Recibo de predial vigente (copia)

  • Documento que acredite la propiedad legal (título de propiedad o promesa de compraventa)

  • Fotografía del frente de la vivienda (tamaño 6×4 pulgadas)

  • Número telefónico de contacto

  • Contar con paredes de material sólido (block, ladrillo u otro similar)

  • Que la vivienda se encuentre habitada actualmente

La recepción de documentos se realiza en la Secretaría de Bienestar Social, ubicada en Maclovio Herrera S/N, Fraccionamiento Ojo Caliente, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Una vez entregada la documentación, la Dirección de Programas Federales realizará el análisis correspondiente conforme al cumplimiento de requisitos y la disponibilidad presupuestal. Los resultados serán notificados vía telefónica a las personas seleccionadas.

El Gobierno Municipal invita a las familias que cumplan con los criterios establecidos a acercarse y aprovechar este programa que busca mejorar de manera directa la calidad de vida en los hogares de Nuevo Laredo.

Acerca Municipio servicios y trámites a Lomas del Río
Proyecta Nuevo Laredo liderazgo nacional desde la frontera norte

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.