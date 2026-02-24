Acerca Municipio servicios y trámites a Lomas del Río

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la atención directa a la ciudadanía y acercar los servicios municipales a cada sector de la ciudad, el Gobierno Municipal llevará a cabo este viernes 27 de febrero el programa “Presidencia Cerquita de Ti” en la colonia Lomas del Río.

La jornada se realizará a partir de las 9:00 de la mañana en el predio ubicado sobre la avenida Tecolotes, entre las calles Jesús Guajardo y Águila, donde las y los vecinos podrán acceder de manera ágil y gratuita a diversos trámites, servicios y atenciones brindados por las distintas dependencias municipales.

Durante esta jornada integral, la ciudadanía podrá realizar el pago del impuesto predial y otros trámites administrativos, gestionar reportes de servicios públicos, recibir asesoría jurídica, atención médica básica, así como orientación en programas sociales y apoyos comunitarios. También se ofrecerán servicios relacionados con bienestar animal, registro civil, desarrollo económico, educación, cultura, deporte, entre otros.

Además, las familias tendrán acceso a módulos informativos, bolsa de trabajo, atención a juventudes, mujeres y adultos mayores, así como servicios de salud preventiva, cortes de cabello y otros apoyos pensados para mejorar la calidad de vida de la población.

Se invita a las y los habitantes de Lomas del Río y colonias aledañas a aprovechar esta jornada de servicios y a participar activamente en este ejercicio de proximidad gubernamental.