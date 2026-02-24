El Dólar
Compra:
$16.80
Venta:
$17.80
EN VIVO

Acerca Municipio servicios y trámites a Lomas del Río

Mediante el programa “Presidencia Cerquita de Ti”

Con “Presidencia Cerquita de Ti”, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener un gobierno cercano, que escucha y resuelve. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la atención directa a la ciudadanía y acercar los servicios municipales a cada sector de la ciudad, el Gobierno Municipal llevará a cabo este viernes 27 de febrero el programa “Presidencia Cerquita de Ti” en la colonia Lomas del Río.

La jornada se realizará a partir de las 9:00 de la mañana en el predio ubicado sobre la avenida Tecolotes, entre las calles Jesús Guajardo y Águila, donde las y los vecinos podrán acceder de manera ágil y gratuita a diversos trámites, servicios y atenciones brindados por las distintas dependencias municipales.

Durante esta jornada integral, la ciudadanía podrá realizar el pago del impuesto predial y otros trámites administrativos, gestionar reportes de servicios públicos, recibir asesoría jurídica, atención médica básica, así como orientación en programas sociales y apoyos comunitarios. También se ofrecerán servicios relacionados con bienestar animal, registro civil, desarrollo económico, educación, cultura, deporte, entre otros.

Además, las familias tendrán acceso a módulos informativos, bolsa de trabajo, atención a juventudes, mujeres y adultos mayores, así como servicios de salud preventiva, cortes de cabello y otros apoyos pensados para mejorar la calidad de vida de la población.

Con “Presidencia Cerquita de Ti”, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener un gobierno cercano, que escucha y resuelve, facilitando a las y los ciudadanos la realización de sus trámites sin necesidad de trasladarse largas distancias, promoviendo una administración eficiente, humana y al alcance de todos.

Se invita a las y los habitantes de Lomas del Río y colonias aledañas a aprovechar esta jornada de servicios y a participar activamente en este ejercicio de proximidad gubernamental.

Anuncian revancha histórica entre Mayweather y Pacquiao para septiembre en Las Vegas
Mantiene Ayuntamiento inscripciones abiertas al programa ‘Piso Firme 2026’

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.