Provoca maniobra imprudente choque entre automóvil y tractocamión en Carretera Nacional

Cambio de carril sin precaución derivó en fuerte impacto y daños materiales, sin personas lesionadas

Pese a lo aparatoso del accidente y a los daños materiales registrados, no se reportaron personas lesionadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incidente vial registrado sobre la Carretera Nacional puso en evidencia los riesgos de realizar maniobras imprudentes en vías de alta circulación, luego de que un automóvil terminara impactado contra un tractocamión.

El choque ocurrió a la altura de la calle Océano Atlántico, donde un vehículo compacto y una pesada unidad colisionaron mientras se desplazaban en el mismo sentido.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades viales, un Acura TL modelo 2013 era conducido por Rigoberto, quien circulaba por la mencionada arteria.

Al intentar cambiar de carril sin las debidas precauciones, el conductor invadió la trayectoria de un tractocamión Freightliner modelo 2007, manejado por Pedro, de 46 años.

El impacto se produjo en el costado del tráiler, cuya inercia provocó que el automóvil fuera arrastrado varios metros sobre la cinta asfáltica.

Pese a lo aparatoso del accidente y a los daños materiales registrados, no se reportaron personas lesionadas.

Agentes de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y, tras el peritaje correspondiente, determinaron la responsabilidad del conductor del Acura por infringir el reglamento al no verificar condiciones seguras antes de efectuar la maniobra.