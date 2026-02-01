Mantiene Chivas paso perfecto y liderato tras vencer 3-2 a San Luis

Goles de Ledezma, Aguirre y González consolidan al Rebaño como único invicto del Clausura 2026

Con esta victoria, Chivas ya firmó el segundo mejor inicio en torneos cortos de su historia.

SAN LUIS POTOSÍ, México.- Armando González apareció en el área para conseguir con la cabeza el tanto que les dio el sábado a las Chivas una victoria de 3-2 sobre San Luis el sábado y así mantener su paso perfecto en el torneo Clausura de la Liga MX.

Richard Ledezma a los 31 minutos, Daniel Aguirre a los 45+3 y González a los 49 mediante un cabezazo con el arco abierto, hicieron las dianas del Rebaño Sagrado, que consolidó su posición como líder al ser el único equipo con pleno de triunfos en cuatro jornadas.

João Pedro hizo un par de goles, a los 36 (de penal) y 46, con los que igualó en un par de ocasiones el marcador hasta antes de la aparición de la “Hormiga” González para celebrar su diana.

Chivas cuenta con 12 unidades para afianzarse en la cima. Con esta victoria ya firmó el segundo mejor inicio en torneos cortos de su historia, quedando por detrás del equipo que ganó sus primeros ocho partidos del torneo Clausura 2010 (Bicentenario).

San Luis se estancó en la novena posición con cuatro puntos, después de sufrir su segundo revés.

González y Pedro, dos de los tres campeones goleadores del pasado torneo Apertura junto con Paulinho (Toluca) con 12 dianas, ahora encabezan la tabla de artilleros con tres tantos.

AMÉRICA CELEBRA SUS PRIMEROS GOLES

Brian Rodríguez acabó con el ayuno de goles del América gracias a un soberbio disparo, con el que abrió el camino para la victoria en casa por 2-0 sobre el Necaxa.

El uruguayo Rodríguez puso fin a la falta de goles azulcremas en el campeonato con un lejano derechazo que hizo una comba y se metió en la horquilla después de pegar en la espalda del defensor Agustín Oliveros a los 35 minutos.

Una vez acabada la racha de 305 minutos sin que las Águilas marcaran en el torneo, el chileno Víctor Dávila amplió la ventaja a los 39, con un remate desde el manchón del tiro penal a pase de Rodríguez.

Gracias a su primera victoria en el campeonato, América ascendió provisionalmente a la novena posición al contar con cinco unidades. Necaxa se quedó en la 15ta posición con tres.

La victoria americanista llegó momentos después de que el centrocampista español Álvaro Fidalgo, figura del equipo desde en 2021 y clave en el más reciente equipo tricampeón, quedó fuera de la convocatoria, al ser parte de negociaciones para volver a un club de LaLiga de España.

Por otro lado, América tuvo la vuelta al campo de Henry Martin, quien no jugaba desde la octava jornada del torneo pasado debido a las lesiones. El veterano delantero de 33 años ingresó de cambio a los 58 minutos.

En la jornada, el América anunció también la salida de su atacante francés Allan Saint-Maximin, quien rescindió así un contrato que estaba vigente hasta junio de 2027.

El delantero francés estuvo seis meses en el fútbol mexicano con las Águilas, con las que participó en 14 partidos, marcó tres goles y dos asistencias. Horas antes de este anuncio, el jugador había denunciado actos de racismo hacia sus hijos.

Los azulcremas llegaron a este partido con la peor racha de inicio de un campeonato sin marcar goles en la historia de la franquicia desde 1970, cuando arrancaron ese torneo largo con derrotas en sus primeros dos duelos con marcador de 1-0 ante Toluca y Laguna y luego empataron sin goles con Pachuca.

OTROS PARTIDOS

En otro resultado, Uros Djurdjevic marcó un tanto a los 11 minutos para llevar al Atlas a la victoria 1-0 sobre Mazatlán, que sufrió su cuarto revés del curso.

Los rojinegros ascendieron a la 3ra posición con nueve unidades. Mazatlán está en el fondo de la clasificación sin unidades.

Más tarde se realizarán los partidos Monterrey vs. Tijuana y León vs. Tigres.