Avanza Independiente del Valle a cuartos de Libertadores

El conjunto ecuatoriano eliminó al Tolima y enfrentará al vigente campeón Flamengo en septiembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Independiente del Valle derrotó el martes 3-1 a Deportes Tolima y consiguió el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En una llave que se postergó por el terremoto que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto, el equipo ecuatoriano confirmó el triunfo logrado la semana pasada en Ibagué con un sólida victoria como local que le permitió clasificar con un marcador global de 4-1.

El lateral Daykol Romero abrió el marcador a los 59 minutos y el delantero Carlos González amplió la diferencia a los 70.

Tolima descontó a seis minutos del final por intermedio de Junior Hernández, pero Matías Perelló puso cifras definitivas en el descuento.

Independiente del Valle, subcampeón del torneo en 2016, se enfrentará en la siguiente fase al vigente campeón Flamengo, que busca su quinta estrella y la cuarta desde 2019.

Los equipos brasileños, que han ganado el título en las últimas siete ediciones, cuentan con presencia en todas las llaves de cuartos de final.

Ecuador y Argentina completan el cuadro con dos representantes cada uno.

Es la primera vez que Ecuador coloca dos conjuntos entre los ocho mejores de la máxima competición de Sudamérica, tras lo conseguido por Barcelona y Emelec en 1990.

Palmeiras, tricampeón y finalista en 2025, chocará con Liga de Quito en la reedición de las semifinales del año pasado que favorecieron al Verdao.

Corinthians, que alzó el trofeo en 2012, se medirá con Estudiantes de La Plata, cuatro veces ganador de la Libertadores.

Fluminense, que se coronó por primera vez en 2023, se verá las caras con el debutante Platense.

Los cruces de cuartos de final se realizarán entre el 8 y el 17 de septiembre.

Las semifinales están pautadas entre el 13 y el 21 de octubre. La final será el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Banco Guayaquil, de Sangolquí, Independiente del Valle aseguró la clasificación con una consistente actuación en la que aprovechó sus ocasiones para anotar y concedió pocos ataques del Tolima.

El equipo dirigido por el uruguayo Joaquín Papa llegó a 16 partidos ganados de forma consecutiva en todas las competiciones.

Tras un primer tiempo sin sobresaltos, los anfitriones se adelantaron luego de una falta lateral que el capitán Junior Sornoza envió al área. González exigió, de cabeza, al arquero Neto Volpi, pero Romero recogió el rebote y envió el balón al fondo de la red.

A 20 minutos del final, González aprovechó un pase largo de Romero, le ganó en velocidad al defensa Yordan Osorio y definió con un zurdazo cruzado.

El paraguayo González llegó a siete gritos en la Libertadores e igualó a su compatriota Alex Arce, de Independiente Rivadavia, en la cima de la tabla de artilleros.

Tolima anotó su único tanto en la eliminatoria a los 84 minutos con un remate lejano de Hernández, que superó por elevación al portero Aldair Quintana.

Perelló sentenció el trámite en el tiempo de prolongación tras finalizar una rápida transición.