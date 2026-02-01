Choca automóvil contra poste en cruce de Doctor Mier y Constitución

Conductor perdió el control del vehículo y el accidente dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas

Los rescatistas procedieron a valorar al conductor, quien fue identificado como el responsable del accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Los rescatistas procedieron a valorar al conductor, quien fue identificado como el responsable del accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un automóvil Chrysler 200 modelo 2015 se impactó contra un poste de concreto la mañana de este sábado en el cruce de las calles Doctor Mier y Constitución, en un hecho que dejó únicamente daños materiales.

La unidad era conducida por Francisco Javier, de 21 años de edad, con domicilio en la colonia Villas de San Miguel, quien circulaba de oriente a poniente sobre la calle Doctor Mier.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, al llegar al cruce con Constitución el conductor se cargó hacia su extremo izquierdo, perdiendo el control del vehículo.

Como consecuencia de la maniobra, el automóvil terminó chocando de manera directa contra un poste de concreto ubicado a un costado de la vialidad.

Tras el percance, al sitio acudieron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos para brindar atención prehospitalaria.

Los rescatistas procedieron a valorar al conductor, quien fue identificado como el responsable del accidente.

Luego de la revisión médica, los paramédicos confirmaron que Francisco Javier no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.