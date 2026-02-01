Inaugura Américo Festival del Cabrito en el Pueblo Mágico de Tula

Tula, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró la segunda edición del Festival del Cabrito y convocó a prepararse para aprovechar las oportunidades de desarrollo económico y turístico que se presentarán con el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026, a celebrarse en nuestro estado, y para que Tula siga siendo referente de la cultura e identidad tamaulipeca.

Ante la presencia de productores de ganado caprino, expositores y emprendedores, en el Recinto Ferial de esta histórica ciudad, el gobernador destacó también la próxima apertura de la carretera Mante-Ocampo-Tula, que contribuirá al crecimiento de esta región y alentará mejores oportunidades de desarrollo y bienestar social.

“Entre todos nos tenemos que preparar para aprovechar bien estas oportunidades y que nos apoyen para tener lo que deseamos en estos gobiernos humanistas, justicia social y bienestar para todos”, expresó.

Agregó que, con el propósito de darle valor agregado a la producción de ganado caprino, el Gobierno del Estado, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, respalda el proyecto de un rastro TIF para pequeñas especies y darle también nuevas oportunidades a la producción cárnica de cabrito.

AGRADECE ALCALDE RESPALDO A EMPRENDEDORES Y ARTESANOS DE TULA

Al dar la bienvenida al festival, el alcalde de Tula, René Lara Cisneros, reconoció todo el apoyo del gobernador Américo Villarreal para organizar este evento y por el respaldo que le ha dado a las y los emprendedores y artesanos de este Pueblo Mágico.

“Este Festival del Cabrito nos proyecta ante el estado y el país como un evento no solamente económico y rural, sino que proyectamos un evento netamente turístico para reforzar nuestro Pueblo Mágico de Tula. Asimismo, le damos las gracias por todo el apoyo que hemos recibido, por su compromiso de poner a Tula en el centro de las decisiones”, dijo.

TULA SE UBICA ENTRE LOS DESTINOS TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO

En su intervención, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo, mencionó que en el último año Tula se afianzó como uno de los destinos turísticos más importantes del estado, con una afluencia de más de 300,000 visitantes.

Por su parte, Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, mencionó que en el altiplano la ganadería caprina es más que una actividad productiva: “es identidad, es historia viva y es sustento para decenas de familias que han aprendido a convivir con la tierra y con el clima”.

Posterior al acto inaugural, el gobernador realizó un amplio recorrido por los diferentes stands del festival, donde se lleva a cabo una exposición gastronómica y artesanal.

También acompañaron al gobernador Héctor Joel Villegas, secretario general de Gobierno; Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía; Jorge Luis Díaz Salinas, secretario de Desarrollo Agropecuario del estado de San Luis Potosí, y Carlos Aréchiga Flores, representante del gobierno de Zacatecas, así como presidentas y presidentes municipales de esta región.