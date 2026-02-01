Deja choque cuantiosos daños materiales y movilización de cuerpos de auxilio

Impacto entre dos vehículos proyectó uno fuera de la vialidad; autoridades señalan falta de precaución

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los involucrados. [Carlos Figueroa/Líder Web[

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre dos automóviles registrado en la colonia Primavera movilizó a cuerpos de auxilio y dejó importantes daños materiales, luego de que uno de los vehículos terminara fuera de la vialidad.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Bugambilia y Lirios, un punto donde ambos sentidos cuentan con señalamiento de alto, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los datos recabados, un Chrysler Sebring modelo 2008 era conducido por Manuel, de 41 años, quien circulaba de sur a norte sobre la calle Lirios.

Al llegar a la intersección, el automóvil fue impactado por un Mazda 3 manejado por Miriam, de 36 años, quien se desplazaba de oriente a poniente en compañía de su hija menor.

Tras el impacto, la fuerza del choque provocó que el Chrysler fuera proyectado hacia un lote baldío, donde terminó sobre un montículo de tierra, generando una escena aparatosa.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los involucrados.

Las autoridades informaron que Manuel presentó golpes leves, mientras que la conductora del Mazda y su hija resultaron ilesas, aunque con crisis nerviosa; se presume que la falta de precaución al respetar la señalización vial fue la causa principal del accidente.