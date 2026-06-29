Capturan a Octavio Leal Moncada, líder de la Columna Armada “Pedro J. Méndez” vinculada al CDG

Hasta el momento, las autoridades no han informado el delito o los delitos por los que fue cumplimentada la orden de aprehensión. #OctavioLealMoncada #ColumnaPedroJMéndez #Tamaulipas #Seguridad #GabineteDeSeguridad #SSPC #RegistroNacionalDeDetenciones #Justicia #México #CiudadVictoria #NuevoLeón #Monterrey #CDG #SeguridadPública #ÚltimaHora #Noticias #Información #Periodismo #Nacional #Detención

Ciudad de México .- El cabecilla de la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, vinculada por autoridades federales al Cártel del Golfo, Octavio Leal Moncada, fue detenido este domingo por autoridades federales, confirmó el Gabinete de Seguridad Nacional a través del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la ficha de detención, Leal Moncada, de 83 años de edad, identificado también con los alias “Profe” y “Tarzán”, fue capturado cuando vestía una guayabera, pantalón color café y sandalias. Hasta el momento, las autoridades no han informado el delito o los delitos por los que fue cumplimentada la orden de aprehensión.

La captura ocurre casi cuatro años después de su detención del 5 de julio de 2022, cuando fue aprehendido en la colonia Paseo del Acueducto, en Monterrey, Nuevo León, acusado del delito de homicidio calificado. En aquella ocasión permaneció sujeto a proceso; sin embargo, a finales de noviembre de 2022 un magistrado de la Sala Regional de Victoria revocó el auto de formal prisión que un juez estatal había dictado en su contra, por lo que recuperó su libertad.

Durante ese proceso, Leal Moncada fue trasladado por autoridades de Tamaulipas a un hospital de Ciudad Victoria debido a su estado de salud.

El nombre de Octavio Leal Moncada ha estado en el centro de la atención pública desde julio de 2022, cuando el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, lo identificó durante una conferencia del Gobierno de México como cabecilla de la Columna Armada “Pedro J. Méndez” y señaló que dicha organización mantenía vínculos con el Cártel del Golfo.

Asimismo, autoridades federales y militares han señalado a la Columna Armada “Pedro J. Méndez” y al Cártel del Golfo como responsables de la serie de atentados con vehículos bomba registrados en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que tuvieron como objetivos las instalaciones de Tránsito Municipal, la vivienda del entonces secretario de Seguridad Pública, Rafael Lomelí, un punto ubicado frente a las instalaciones de Televisa y las oficinas del periódico Expreso.

Leal Moncada es fundador de la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, organización surgida en 2010 en la zona centro de Tamaulipas con el presunto propósito de enfrentar a grupos delictivos. Con el paso de los años, la agrupación amplió su participación al ámbito político, respaldando a distintos actores y partidos en procesos electorales.

Aunque se denomina como un grupo de “autodefensas”, las autoridades federales y militares han confirmado en sus investigaciones sus vínculos con el Cártel del Golfo y su presencia en los municipios de Hidalgo, San Fernando, Villagrán, San Nicolás, Mainero y San Carlos, Tamaulipas.

Tras romper en 2021 su alianza con el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el Partido Acción Nacional, la organización anunció su respaldo al proyecto político encabezado por Morena y sus aliados durante el proceso electoral de 2022. Además, respaldó la elección de perfiles afines para diversos cargos en el ámbito judicial.

Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad Nacional no ha dado a conocer mayores detalles sobre la causa penal que motivó la nueva detención de Octavio Leal Moncada, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades federales amplíen la información sobre su situación jurídica.

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