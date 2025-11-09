Provoca joven accidente en sentido contrario cerca de la Plaza Simón Bolívar

La conductora de 21 años chocó contra otro vehículo en la colonia Juárez; aunque hubo daños severos, no se reportaron personas lesionadas

A consecuencia del fuerte choque, ambas unidades fueron proyectadas hacia una de las esquinas del crucero, quedando con severos daños materiales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

A consecuencia del fuerte choque, ambas unidades fueron proyectadas hacia una de las esquinas del crucero, quedando con severos daños materiales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente vehicular ocurrido en la colonia Juárez dejó cuantiosos daños materiales, luego de que una joven conductora manejara en sentido contrario y chocara contra otro automóvil cerca de la Plaza Simón Bolívar.

El percance se registró en el cruce de las calles Narciso Mendoza y Bolívar. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad, la responsable fue Karen, de 21 años, quien conducía una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2012.

Según el parte oficial, la joven circulaba en sentido contrario sobre la calle Narciso Mendoza, de norte a sur, cuando al llegar al cruce con Bolívar se impactó contra un Chevrolet Malibu modelo 2015, conducido por Lourdes Yadira, de 37 años, quien transitaba correctamente de oriente a poniente.

A consecuencia del fuerte choque, ambas unidades fueron proyectadas hacia una de las esquinas del crucero, quedando con severos daños materiales. Pese a la magnitud del impacto, ninguna de las conductoras resultó lesionada.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, el cual determinó la responsabilidad de la joven conductora por circular en sentido contrario. Finalmente, las dos unidades fueron retiradas con grúas y trasladadas a un corralón municipal.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar los señalamientos viales y límites de velocidad, a fin de evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad de los conductores y peatones.