Resulta menor lesionado tras choque entre tráiler y automóvil en la Nacional

El accidente frente a Smart Colinas del Sur dejó un niño herido y daños materiales; el trailero fue señalado como responsable

De acuerdo con el peritaje oficial, el accidente ocurrió cuando el tractocamión, que circulaba por la lateral en el carril izquierdo, intentó girar hacia la derecha sin tomar el carril correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en el kilómetro 10.5 de la Carretera Nacional, frente a la tienda Smart Colinas del Sur, dejó como saldo un menor lesionado y daños materiales considerables en los vehículos involucrados.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, en el percance participaron un tractocamión Kenworth modelo 2016, conducido por Sigifredo, de 72 años, y un Chevrolet Cruze modelo 2011, manejado por Marbin Fabricio, de 44 años.

Según las primeras declaraciones, el conductor del tráiler señaló que circulaba de norte a sur por el carril izquierdo y que un automóvil lo impactó por detrás cuando intentaba ingresar al estacionamiento de la tienda. “Venía circulando y un auto me pega por atrás; manifiesto que iba a entrar a Smart”, explicó el chofer ante las autoridades.

Por su parte, el conductor del Cruze sostuvo una versión diferente: “Venía circulando y el trailero se metió de carril; ya no pude esquivar el golpe y choqué con el tráiler”, declaró. En el vehículo viajaba también Luis Gael, de 13 años, quien resultó lesionado y fue atendido por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos antes de ser trasladado al Hospital General.

El conductor Marbin Fabricio fue llevado al Hospital México Americano para una revisión médica preventiva. Ambos se reportan fuera de peligro.

De acuerdo con el peritaje oficial, el accidente ocurrió cuando el tractocamión, que circulaba por la lateral en el carril izquierdo, intentó girar hacia la derecha sin tomar el carril correspondiente, siendo impactado en su ángulo trasero derecho por el frente del automóvil.

El informe de tránsito determinó responsabilidad de Sigifredo, conductor del tráiler, por realizar una maniobra imprudente y no respetar su carril de circulación, lo que provocó el choque.