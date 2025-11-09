Golea Chivas 4-2 a Monterrey y cierra el Apertura con paso arrollador

Con goles de Álvarez, González, Alvarado y “Chicharito”, Guadalajara aseguró el sexto lugar y llega en gran forma a la liguilla

GUADALAJARA.- Las Chivas desataron un vendaval de tres tantos en la primera media hora para enfilarse el sábado a una victoria de 4-2 sobre Monterrey en la última fecha del torneo Apertura de la Liga MX.

Efraín Álvarez abrió la cuenta a los 10 minutos; Armando González amplió con un cabezazo a los 22 y Roberto Alvarado propinó el tercer golpe en la veloz andanada a los 31. El veterano Javier “Chicharito” Hernández hizo su primer tanto del torneo a los 90+4.

Roberto de la Rosa se estrenó como goleador en el torneo a los 72 y Sergio Canales apretó el partido momentáneamente a los 80.

Con su séptima victoria en los últimos ocho partidos (tres consecutivas), el Guadalajara cierra la fase regular como uno de los equipos en mejor forma para quedarse con el pasaje directo a la liguilla como el sexto clasificado con 29 puntos.

Los Rayados hilvanaron tres jornadas sin triunfo (dos empates y una derrota) para conformarse con quinta posición para la siguiente fase.

Guadalajara abrió el marcador luego de recuperar el esférico en una mala salida de los regios. Álvarez aprovechó para mandar el balón a las redes.

“La Hormiga” González celebró su primer llamado a la Selección Mexicana de Javier Aguirre llegando a 12 dianas en el curso con un certero cabezazo cruzado. El joven delantero de Chivas está igualado con Joao Pedro (San Luis) como líderes en la tabla de goleadores, un tanto por encima de Paulinho (Toluca).

Alvarado selló la gran primera media hora con un remate a su llegada al área, que evidenció el mal momento de los Rayados.

José Castillo tuvo la oportunidad de marcar un cuarto tanto con un lejano disparo que se estrelló en el travesaño en los primeros minutos tras la reanudación.

De la Rosa puso a Rayados en el marcador con un remate dentro del área; en tanto que Canales hizo gala de su gran golpeo de balón al efectuar un disparo cruzado desde fuera del área que dio en un poste antes de irse a las redes.

“Chicharito” Hernández se estrenó como goleador en el curso, mediante un cabezazo que apenas desvió el arquero Santiago Melé antes de que el balón llegara a las redes. Fue el primer tanto para el delantero de 37 años desde el 26 de febrero.

TIGRES ASPIRA A SER LÍDER

Ángel Correa marcó a los 30 minutos, Marco Farfán hizo lo propio a los 56 y Diego Lainez anotó a los 73, para que Tigres diera la vuelta y se impusiera 3-1 a San Luis, con lo cual asumió provisionalmente el liderato.

Tigres cuenta con 36 puntos, uno más que Cruz Azul, que más tarde enfrentaba a Pumas, y dos más en relación con Toluca y América, que también se enfrentan por la noche. Los felinos tienen seguro terminar por lo menos en la tercera posición rumbo a la liguilla.

Joao Pedro puso adelante a los visitantes a los seis minutos para llegar a 12 goles y ser líder anotador González de Chivas. Su equipo cierra el campeonato fuera de la zona de repesca al terminar 15to con 16 unidades.